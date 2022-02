Rayados fue la gran decepción en el Mundial de Clubes al caer ante Al-Ahly en los cuartos de final, sin lograr meterse en las semifinales del certamen. Pero a pesar de la derrota, México tendrá un representante en dicha instancia, ya que este lunes se dio a conocer que al enviado de la CONCACAF se le ha designado uno de los dos partidos que tendrán lugar esta semana.

Se trata de César Ramos Palazuelos, quien recibió la tarea de dirigir en el cruce entre el Chelsea y Al-Hilal, el equipo saudita que viene de vencer a Al-Jazira por una goleada de 6 a 1 el domingo pasado. El silbante será acompañado por los también mexicanos Alberto Morín y Miguel Hernández como sus asistentes, mientras que el francés Clement Turpin hará de cuarto árbitro.

Hay que resaltar que el juez culichi tiene una buena experiencia en el fútbol internacional al haber estado presente en tres partidos del Mundial de Rusia 2018. En dicho evento, cobró en Brasil vs. Suiza y Polonia vs. Colombia por la fase de grupos y también en el cruce por los octavos de final entre Uruguay y Portugal. Además, tuvo participaciones en los JJ.OO. de Río 2016, la Copa Oro 2021 y Copa de Asia 2019.

La segunda semifinal del certamen comenzará a las 10:30 a.m. de CDMX y el ganador pasará a la final del sábado frente a Palmeiras o Al-Ahly. Al momento de escribir esta nota, el conjunto brasileño triunfa por 2 a 0 con goles de Raphael Veiga y Eduardo Pereira, mientras que los verdugos de Monterrey intentan evitar tener que competir por el tercer puesto.

¿Cuándo juega Rayados?

El equipo de Javier Aguirre tiene que jugar este miércoles con el Al-Jazira, que sufrió una goleada tras superar en la primera fase a AS Pirae. El encuentro está programado para iniciar a las 7:30 a.m. de CDMX y será determinante para que el cuadro de Nuevo León no se vuelva con la peor performance de un club mexicano en el Mundial de Clubes.