Rayados de Monterrey finalizó su participación en la Leagues Cup 2023 en el cuarto puesto. Si bien no logró la actuación que se esperaba en este torneo, el conjunto mexicano logró alzarse con una buena suma de dinero.

En el juego por el tercer puesto, “La Pandilla” cayó por 3 a 0 frente a Philadelphia Union, por lo que no logró alcanzar el podio.

¿Cuánto dinero ganó Monterrey por su participación en la Leagues Cup 2023?

Aunque Rayados no logró alcanzar el podio en la Leagues Cup 2023, su esfuerzo no fue en vano. El equipo regresó a casa con un premio de 250 mil dólares tras quedar en el cuarto lugar. A pesar de la goleada en contra y de no obtener el tercer lugar, este premio demuestra que cada posición en el torneo tiene su valor.

¿Cuánto dinero ganó el Inter Miami de Messi por ser campeón de la Leagues Cup 2023?

El Inter Miami de Lionel Messi se coronó campeón de la Leagues Cup 2023, y ganó una suma de 2 millones de dólares. A continuación, los premios económicos de los 4 mejores equipos del torneo: