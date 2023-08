En una noche estelar, los Rayados del Monterrey demostraron su supremacía en el terreno de juego al vencer a los Tigres de la UANL en el emocionante Clásico Regio, celebrado en territorio estadounidense. La victoria se selló gracias al talento del mediocampista español, Sergio Canales, quien con su gol, llevó a los Rayados a la siguiente fase de la Leagues Cup.

El estratega de los Rayados, Fernando Ortiz, no pudo ocultar su satisfacción al finalizar el encuentro. Resaltó la brillante actuación de Canales y el desempeño colectivo de su equipo. Sin embargo, no perdió la oportunidad de enviar un mensaje contundente a los Diablos Rojos del Toluca y las Águilas del Club América, equipos que no tuvieron la misma fortuna en el torneo.

El mensaje de Fernando Ortiz al América y Toluca

El técnico albiazul dejó claro que será responsabilidad de los Rayados representar con orgullo a la Liga MX en esta competencia binacional.

“Si bien hemos avanzado a Cuartos, aún nos quedan metas por alcanzar. Estoy orgulloso de mi equipo, cada jugador ha demostrado su valía en el campo. Esta victoria es el resultado del esfuerzo colectivo“, expresó Ortiz en conferencia de prensa.

Tras conocer los resultados de otros equipos mexicanos en el torneo, Ortiz, con su característico carácter, declaró: “¿Así que Toluca y América no avanzaron? Bueno, nosotros llevaremos la bandera de la Liga MX lo más alto posible“.

Lo que le sigue a Rayados en la Leagues Cup

El próximo desafío para los Rayados y Fernando Ortiz será enfrentar al LAFC, equipo donde destaca la figura de Carlos Vela. El encuentro, programado para el 11 de agosto, promete ser un duelo de titanes en busca de un lugar en las Semifinales de la Leagues Cup.

Con este triunfo, los Rayados del Monterrey continúan escribiendo su historia en el fútbol internacional, y sin duda, serán un rival a vencer en las próximas etapas del torneo.