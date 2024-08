Santos Laguna consiguió la clasificación a los 16avos de final de la Leagues Cup tras superar por penales a Atlanta United luego de empatar por 0-0 en tiempo regular en el Mercedes-Benz Arena. Sin embargo, más allá de este logro, Ignacio Ambriz aprovechó la conferencia de prensa posterior para lanzar una crítica hacia la Liga MX, la cual considera que ha perdido nivel mientras que la MLS se muestra cada vez más competitiva.

Al respecto, el estratega de 59 años elogió la política de fichajes que ha llevado adelante el certamen estadounidense. “Es cierto que la liga (MLS) se va acercando cada vez más, cada vez vienen mejores jugadores que le están dando mucho renombre a los equipos”, manifestó.

Nacho Ambriz cree que la Liga MX está haciendo “algo mal”. (Imago)

En tanto, posteriormente agregó: “A lo mejor nosotros (por la Liga MX) estaremos haciendo algo mal que no nos está permitiendo ser esa liga importante”.

Vale destacar que, hasta el momento de escritas estas líneas, los equipos de la MLS llevan una ventaja considerable en enfrentamientos directos ante los mexicanos en esta Leagues Cup. Esto se debe a que se impusieron en 18 de 28 encuentros, ganando 13 en tiempo regular.

La fase de grupos del certamen internacional se completará este lunes 5 de agosto con los partidos entre Cincinnatti vs. New York City, Toluca vs. Sporting Kansas City, Houston Dynamo vs. Real Salt Lake, León vs. Colorado Rapids y New England Revolution vs. Nashville SC.

Nacho Ambriz afirmó que Santos Laguna afronta la Leagues Cup con seriedad

En tanto, el timonel de los albiverdes habló sobre la importancia que le da su equipo a esta competencia y aseguró que la ha afrontado “con mucha responsabilidad”.

“Nosotros venimos con la responsabilidad de saber que Santos necesita partidos internacionales. Lo hemos tomado con mucha responsabilidad, siempre que me ha tocado venir lo tomo con la seriedad que se debe”, concluyó.

