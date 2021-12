A partir de este martes 15 de diciembre comenzamos a vivir la Concacaf Champions League 2022, esto porque se ha realizado el sorteo con los cruces de los 16 equipos participantes, incluyendo los cuatro representantes del futbol mexicano: Cruz Azul, Pumas UNAM, Santos Laguna y el Club León. Cabe mencionar que no dirá presente el último campeón, Rayados de Monterrey.

El balón comenzará a rodar en el torneo continental durante el mes de febrero, cuando inicien los octavos de final: los encuentros de ida se disputarán entre el martes 15 y jueves 17 de ese mes; mientras que los de vuelta se disputarán una semana más tarde, entre el 22 y 24. Después de este sorteo se darán a conocer los días y horarios de estas primeras ocho series.

Los cuartos de final se desarrollarán entre el 8 y 10 de marzo (ida) y 15 al 17 de dicho mes (vuelta); las semifinales tendrán lugar del 5 al 7 de abril (ida) y del 12 al 14 (vuelta); mientras que la gran final será el 26 y 28 de abril (ida) para definir la vuelta entre el 3 y el 5 de mayo.

Así se jugarán los cuartos de final de la Concacaf Champions League

1. Club León (MEX) vs. CD Guastatoya (GUA)

2. Seattle Sounders FC (USA) vs. FC Motagua (HON)

3. Colorado Rapids (USA) vs. Comunicaciones FC (GUA)

4. New York City FC (USA) vs. Santos de Guápiles (CRC)

5. Pumas UNAM (MEX) vs. Deportivo Saprissa (CRC)

6. New England Revolution (USA) vs. Cavaly AS (HAI)

7. CF Montreal (CAN) vs. Club Santos Laguna (MEX)

8. Cruz Azul (MEX) vs. Forge FC Hamilton (CAN)