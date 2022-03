Una de las piezas claves que tiene el conjunto de Cruz Azul sin duda es José de Jesús Corona, quien no sólo se ha convertido en uno de los guardametas más importantes del futbol mexicano, sino también en un líder nato que no deja de ser fundamental en el planteamiento del estratega Juan Reynoso, quien, tras conseguir un valioso triunfo ante el Montreal de la Liga de Campeones de la CONCACAF, reveló la entrega del futbolista, la cual no tiene precedentes.

De acuerdo a lo revelado por el propio entrenador peruano, Corona se vio en una situación apremiante en este encuentro de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, después de sufrir una molestia, por lo que tuvo que ser sustituido por el también medallista olímpico, Sebastián Jurado, pero fue una decisión muy complicada de tomar tanto para el experimentado arquero como para el cuerpo técnico.

“Vamos a ver lo de la resonancia, pero lo más probable es que sí. Chuy para salirse de un partido lo tienes casi que medio matar, la verdad estaba muy dolido, quería jugar, quería arriesgar, pero creo que siempre priorizamos la salud de los jugadores y Sebas estuvo a la altura, sabemos de su potencial, de su jerarquía y hoy desde su primera pelota nos demostró que él estaba y la verdad no pasamos ningún sobresalto estando él en la portería”, apuntó el timonel sudamericano.

Y es que este encuentro no fue tan sencillo para Reynoso como él esperaba, pues también señaló que el nivel que han mostrado en la actualidad en la MLS es más que destacado, por lo que la complejidad para vencerlos cada año es mayor, y si no se cuenta con los mejores hombres de la plantilla esto se puede complicar inesperadamente, por lo que la mente la deben tener enfocada, ya que también juegan en canchas más complicadas.

“Las eliminatorias van a ser así ante los rivales de la MLS, cada vez van a ser más complicadas porque juegas en canchas muy grandes, hoy las medidas no estamos acostumbrados en México, 110 por casi 170 de ancho, paso sintético, las áreas un poco más grandes, la distancia, todo juega, la verdad nos preocupaba mucho esa parte que llegamos porque las dimensiones son que parece que estábamos jugando en el Morumbi de Sao Paulo y es para aprovechar la capacidad física y de potencia que tienen sus jugadores”.