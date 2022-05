Con la autoridad que le da su amplio palmarés en el que lucen tres campeonatos consecutivos de la Concacaf Champions League con los Rayados del Monterrey, el director técnico mexicano Víctor Manuel Vucetich habló de los Pumas y el Seattle Sounders tras la final de la edición 2022 del torneo regional.

Víctor Manuel Vucetich hizo a los Rayados del Monterrey campeones de la Concacaf Champions League en la temporadas 2010-11, 2011-12 y 2012-13. En la fase de grupos de la primera de estas campañas tuvo la posibilidad de enfrentar al Seattle Sounders que era un equipo relativamente nuevo en la MLS.

Sobre la idea de que la MLS ya superó a la Liga MX por la derrota de los Pumas ante el Seattle Sounders, Víctor Manuel Vucetich apuntó que "Hay que reconocer que Seattle ha trabajado bien, es un justo y merecedor campeón, hace años nos tocó participar contra ellos y ya se veía el potencial y ahora pensamos que ya nos ha rebasado la MLS, pero Pumas no está en el mejor momento ni en los primeros lugares como están los mejores equipos, y es una atenuante".

Víctor Manuel Vucetich también señaló que la prensa deportiva mexicana no le ha dado el crédito merecido a la MLS y a sus clubes. "Ese crecimiento de la MLS los medios de nuestro país no le han dado el reconocimiento, siempre se mencionan que somos superiores, pero no nos dejan ver por qué estamos por arriba. Se menciona la historia, pero hoy en día es elocuente, tenemos que darnos cuenta de la forma en que participan, el crecimiento, la infraestructura. Esto habla de esa fuerza, de esa paridad".

¿Es fracaso la derrota de Pumas ante Seattle Sounders?

Víctor Manuel Vucetich también comentó que la prensa deportiva de México cataloga la derrota ante el Seattle Sounders como un fracaso para la Liga MX y para los Pumas de quienes recordó que también perdieron la final dela Concacaf ante el Saprissa de Costa Rica en 2005. "Entendemos cómo participan los medios en ese sentido, lo manejan como un fracaso para México y Pumas, pero el proceso de Pumas es difícil, ha tenido mucha participación, le ha restado el ritmo que dejó haber tenido para este encuentro y ahora tiene un juego complicado con Chivas y también resentirá la fatiga que trae y le puede generar un problema grave".