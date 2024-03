"Con mis hijas no": a Julián Quiñones se le agotó la paciencia y soltó un fuerte comunicado

Durante la semana, el fútbol mexicano tuvo un episodio lamentable. En el juego entre Chivas y América por la Concachampions, Julián Quiñones fue víctima de cantos e insultos racistas por parte de los aficionados rojiblancos en el Estadio Akron. Y frente a esta situación, el futbolista de Las Águilas emitió un comunicado mediante sus redes sociales.

El Clásico Nacional del miércoles se llevó todas las miradas, y no era para menos. Finalmente, y hablando sobre lo sucedido en el terreno de juego, el conjunto de Jardine superó con mucha contundencia al de Fernando Gago. Sin embargo, fuera del campo también hubo acontecimientos, y el atacante azulcrema fue víctima.

Resulta que los aficionados de Chivas propulsaron cantos e insultos contra Julián Quiñones. Es por eso que en los últimos días hubo diferentes comunicados, los cuales manifestar la disconformidad con lo sucedido. Pero, además, el propio jugador se expresó al respecto.

El descargo de Julián Quiñones por los insultos recibidos

Mediante su cuenta de Instagram, el futbolista del América no se quedó afuera del asunto, y se refirió a lo sucedido en el Estadio Akron. Sin embargo, y a diferencia de lo que se podía esperar, el colombiano apuntó su mensaje principalmente a defender y cuidar de sus hijas.

“Hoy me pronuncio a través de este medio por todos los mensajes que estoy recibiendo día con día y quiero aclarar que no me estoy quejando porque soy lo suficientemente fuerte mentalmente para cualquier tipo de insulto y más si se trata de mi color de piel. Que son los mensajes más frecuentes que recibo”, escribió inicialmente en Instagram.

Y acto seguido, Julián Quiñones agregó: “Lo hago más que todo porque se meten con mis hijas y cualquier persona que tenga hijos saben que los hijos son lo más sagrado. Solo, por eso pongo este mensaje. A mi pueden decirme lo que quieran, pero con mis hijas no se metan y espero a todas las personas que me mandan mensajes insultando a mis hijas nunca les toque”.