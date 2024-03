Una vez concluido el compromiso de este sábado ante Tigres, los futbolistas del Club América conversaron con los medios de comunicación en zona mixta: uno de ellos fue el mediocentro Richard Sánchez, que regresó a la titularidad en las Águilas.

El talentoso volante del equipo azulcrema se expresó en esta rueda de prensa sobre la lamentable situación que vivió su compañero Julián Quiñones en el Estadio Akron entre-semana, donde sufrió racismo de parte de la afición de Chivas.

“Nosotros lo queremos mucho a Quiñones, lo hablamos en el grupo: no sabemos por qué hacen eso si todos somos humanos“, señaló el futbolista de 27 años luego del triunfo en casa. Y realizó un pedido especial a las autoridades de la Liga MX: “Vamos a ver qué medidas toma la gente de arriba“.

Richard Sánchez y su oportunidad desde el inicio en América vs. Tigres:

Durante su testimonio post victoria ante los ‘Felinos’, el mediocampista mostró su satisfacción por volver a ser titular y remarcó la gran actuación del once ‘alternativo’. “Por más que uno no esté en ritmo y los otros estén mucho mejor, uno intenta dar el 100% para cuando el profe desee contar con nosotros, estar ahí; uno trabaja para estar en el once ideal y si no estás, siempre trabajar y apoyar a los compañeros”, afirmó el volante azulcrema.

Por otra parte, el paraguayo aseguró que André Jardine les garantizó minutos a los que venían teniendo menos continuidad en la temporada. “El profe nos dijo que tenemos muchos partidos seguidos y todos vamos a jugar; entonces a cada uno le llegará su momento y cuando le toca tiene que aprovechar“, agregó Sánchez en pláticas con los reporteros.

Richard Sánchez y la victoria de los suplentes del América vs. Tigres:

El jugador de las Águilas rescató cómo los futbolistas con menos rodaje pudieron llevarse puestos al otro finalista del pasado Torneo Apertura: “Sabemos lo que significa Tigres, que es un gran rival que juega muy bien a la pelota; tuvimos 2 o 3 días para entrenar y lo hicimos muy bien“, sentenció con felicidad el mediocentro de gran trayectoria.

“Lo importante es sacar el resultados que queremos y hoy por suerte estamos ahí arriba“, agregó el volante, consciente de que el América quedó en el 1° lugar de la Tabla General del Clausura 2024, a la espera del cierre de la jornada. Y fortaleció la idea de la competitividad del equipo, juegue quien juegue: “Esto demuestra la humildad del equipo y el buen grupo que tenemos“.