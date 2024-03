La antesala del duelo de ida de los octavos de final de la Concachampions 2024 está más caliente que nunca, con distintos testimonios que han puesto al fuego vivo la previa del enfrentamiento entre Chivas de Guadalajara y Club América.

Uno de los que se expresó más enfáticamente en las últimas horas ha sido Alan Mozo, lateral derecho del Rebaño Sagrado, quien se ocupó de contestarle a Henry Martin sobre sus declaraciones del día de ayer.

El delantero de las Águilas había expresado que la presión era diferente en América que en Chivas por lo que representa el conjunto azulcrema, testimonio que parece no haberle caído bien al defensa rojiblanco.

“La verdad no sé cómo se vive la presión en América y no me interesa, la presión aquí es todos los días porque representamos no sólo un equipo sino una ideología que trae que es de jugar con puro mexicano”, afirmó el futbolista de 26 años que seguramente sea de la partida esta noche en el Estadio Akron.

En tanto a los que han dicho que sería un partido fácil para la visita, el defensa se defendió y asegura que no hay nada dicho. “Nosotros no somos víctimas de nadie, somos protagonistas y así lo vamos a mostrar; estamos en casa, es una eliminatoria, dos juegos y no importa el rival, vamos a salir a ganar“, agregó el marcador de punta ante las consultas de los reporteros.

Alan Mozo se crió en las divisiones juveniles de Pumas UNAM, donde mamó mucho ‘anti-americanismo’ y así lo deja entrever en sus declaraciones: “Siempre son juegos especiales; son con los que crecí con ideología que no se pueden perder, en lo personal, siempre me gusta ganarlos y eso es lo que buscaremos mañana“.

Por último, en cuanto a quienes postulan al Club América como favorito a llevarse la serie de octavos de final, intentó bajar los humos. “No sé en qué papel nos pongan la gente, nosotros vamos el rol que representamos estar aquí; es un partido importante, pero sabemos que se juega en dos partidos”, concluyó el lateral en rueda de prensa.