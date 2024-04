Lionel Messi fue el foco de las críticas de la eliminación de Inter Miami anoche en cuartos de final de la CONCACAF Champions League, debido a su poco gravitante participación en la revancha ante los avasallantes Rayados de Monterrey.

El argentino, que no había jugado en el primer encuentro por lesión y que fue tendencia en la semana por su pelea con Fernando Ortiz tras la ida, estuvo lejos de mostrar su mejor versión en la vuelta, y las redes estallaron contra él.

Uno de los posteos más virales fue el de Álvaro Morales, periodista del programa Fútbol Picante que tiene un duelo personal con el ’10’, quien destrozó a Messi luego de su pobre actuación en el Estadio BBVA este miércoles por la noche.

“Messi, where are you? Jajajajajajaja”, abrió el controversial conductor de la señal internacional de ESPN, que además es fanático de Cristiano Ronaldo, histórico rival futbolístico del actual capitán de Inter Miami.

El reportero apuntó contra el argentino y adujo que sin ayudas no puede brillar en el campo de juego. “Messisito… ¿donde está Messi cuando las cosas apremian? Ah, claro, como siempre, desaparece. Caminando el mediocampo. No penalty, no cantimploras con anestesia, no operación 78”, disparó el periodista, con acusaciones concretas sobre antiguas ‘ventajas’ para la Selección Argentina que hoy encabeza Lionel.

Morales enfatizó sobre las presentaciones del delantero albiceleste en situaciones donde las circunstancias se le vuelven en contra y el equipo espera que él tome las riendas. “Messisito, donde estuviste papito? Ah, otra vez, la adversidad, como con Bayern Munich, la Roma, Liverpool, siempre ante la adversidad desapareces. ¿Tenía el pechito frío? Ah…”, arremetió el trabajador de ESPN a través de su cuenta de la red social de ‘X’ en horas de la madrugada.

El periodista afirmó también que por este tipo de actuaciones no se puede ‘sentar junto a los grandes íconos del deporte’: “Por esto no comes en la mesa de Jordan, Brady y Cristiano. Y los Messilovers se reían de que Cristiano estaba eliminado en Arabia, ¿y acá dónde estuvo ‘el mejor jugador de la historia’?”. Enérgico descargo del conductor televisivo, que vio el partido desde el sofá de su casa.

Por otra parte, Álvaro Morales recordó que por la eliminación en CONCACAF el Inter se quedaría sin Mundial de Clubes 2025, pero advirtió que para él seguramente le regalarán un lugar. “No se preocupen, Messilovers. Va a ir. Para el Mundial extendido de clubes el país anfitrión tiene un ‘wildcard’, un boleto de invitación o de cortesía extra a discreción.¿Y para quién va a ser? Pues si es en EEUU para la MLS, y evidentemente será para Messi&Friends“.

Como si fuera poco con los videos que compartió en sus redes, también hubo ‘tweets’ donde manifestó su desprecio no sólo por Leo Messi sino también por sus compañeros de equipo. “Qué raro que Messi & Friends se anden calentando ya. La costumbre y cultura del mal perdedor” y “Bendito sea Dios. Esta vez la pelota no se manchó por la cultura futbolística de la trampa”, sus publicaciones que más furor generaron en el submundo digital en la noche de Concachampions.