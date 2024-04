Tigres UANL ya tiene la cabeza puesta en el duelo contra Columbus Crew. El equipo regio igualó 1-1 en la ida y buscará en el Volcán el pasaje a las semifinales de la Concachampions. En rueda de prensa previa al duelo contra los estadounidenses, Robert Dante Siboldi hizo una revelación considerable sobre su rival.

Para el entrenador uruguayo, a Tigres le tocó el rival más difícil de los cuartos de final, dejó en claro que la MLS va en ascenso y que ya no es tan sencillo ganarles. Siboldi considera que el Columbus Crew es un rival completo y de los cuatro rivales de los mexicanos en la Concachampions, es el mejor.

“Siento que nos tocó el rival más difícil. Creo que el rival que le tocó a Pachuca no estuvo a su nivel, no compitió. Contra el América también el rival no creó competencia. A Rayados le tocó el Inter Miami que es competitivo. Yo creo que el de nosotros es más difícil por el logro que ha tenido, es el actual campeón de la MLS”.

Robert Dante Siboldi