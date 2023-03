Luego de cesar a Hugo Benjamín Ibarra de la dirección técnica del primer equipo, la directiva de Boca Juniors comandada por Juan Román Riquelme fue a buscar a un hombre en particular: Gerardo Martino. El exentrenador de la Selección Mexicana, que lamentablemente fracasó en el Mundial de Qatar 2022, fue la primera opción del elenco Xeneize en todo momento.

En las últimas horas, exisitó una reunión entre las partes y en el club de la Ribera se mostraban muy confiados en poder "abrochar" al Tata. Muchos medios masivos de comunicación e importantes periodistas argentinos lo daban por hecho. Sin embargo, hace instantes, el experimentado estratega dio a conocer su respuesta. Y sacudió al futbol sudamericano.

Gerardo Martino rechazó la oferta de Boca Juniors

Tras conocer la propuesta formal de Boca Juniors y dialogar con Riquelme y compañía, Gerardo Martino tomó la contundente decisión de dejar pasar esta oportunidad única de tomar el mando de uno de los equipos más grandes e imponentes del mundo. Todo entrenador soñaría con dirigir al Azul y Oro, sobre todo si es argentino, pero el Tata se ha negado sorpresivamente.

No solo eso, sino que los diferentes medios, tales como ESPN y TyC Sports, aseguran que no hay vuelta atrás. El extimonel del Tri no quiere sentarse en el banquillo Xeneize en este momento, a pesar de que contaba con un gran plantel para pelear por el título de la liga local y de la Copa Libertadores.

Con esta respuesta, Martino profundizó la crisis de Boca y lo complicó aún más, ya que ahora deberán buscar otro perfil para el puesto. Los fanáticos estaban muy ilusionados con su llegada: su ideología y su plan de juego le habrían caído como anillo al dedo a esta plantilla. El plan B es Diego Martínez, actual estratega del Club Atlético Tigre.