El futbol chileno está asistiendo al fin de una generación dorada, que a nivel de Conmebol consiguió por ejemplo los dos primeros títulos de Copa América de su historia, de manera sucesiva en 2015 y 2016. Habiéndose quedado afuera del Mundial de Qatar y con figuras de la talla de Arturo Vidal (34 años) y Alexis Sánchez (33 años) que difícilmente estén pensando en mirar hacia la Copa del Mundo que organizarán en 2026 Estados Unidos, México y Canadá; se hace conveniente comenzar a pensar en el inicio de un nuevo ciclo.

La primera decisión que se tomó desde la ANFP de Chile fue no renovar el contrato del entrenador uruguayo Martín Lasarte y los directivos ni por asomo quieren finalizar 2022 con un director técnico interino, motivo por el cual ya han salido a buscar una figura de renombre para ofrecerle el banquillo.

El primero en sonar con fuerza había sido Manuel Pellegrini, pero esta opción fue rápidamente descartada. Según se avanzó desde el portal Redgol, el presidente de la ANFP Pablo Milad ya se ha entrevistado de manera virtual con algunos candidatos y uno de ellos sería Matías Almeyda, exentrenador y campeón con las Chivas de Guadalajara que actualmente dirige al San Jose Earthquakes de la MLS.

Matías Almeyda ya había sido sondeado por el seleccionado chileno en el pasado y su contrato con el equipo estadounidense le había impedido tomar la oportunidad. Luego de eso, sin embargo, acordó una cláusula con la directiva del club que ahora sí le permitiría salir. "Mi contrato podría terminar mañana porque, después que le dije que no a la Selección de Chile, tuve posibilidad de hablar con el dueño y él, en sus palabras, me dijo que cuando yo considere que haya un momento para irme, él no tendría problema", había aclarado hace un par de semanas en diálogo con Fox Sports.

Almeyda tiene competencia

Según las palabras del propio presidente de la ANFP Pablo Milad, Matías Almeyda tiene a otros dos entrenadores como competidores para hacerse cargo del banquillo del seleccionado chileno. "Estamos hablando con técnicos. Primero hay que ver si quieren. Segundo mostrar dos o tres alternativas. No podemos ir con alguien que acepte y después aceptamos en el Consejo y después dice que no va. Yo he hablado con dos técnicos, estamos en conversaciones, Cagigao con uno. Vamos a ir presentando al directorio la propuesta económica , plan de trabajo porque es un plan de trabajo a cuatro años que tenemos que desarrollar", señaló.