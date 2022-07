Nicolás Castillo merece renacer futbolísticamente después de todo lo que ha pasado en los últimos años. Supo ser un goleador letal y un jugador muy entretenido de ver en cancha, pero distintas cuestiones extradeportivas le han quitado la posibilidad de hacer lo que más disfruta. Y cuando parecía que por fin las cosas se empezaban a acomodar, le llega un nuevo golpazo... ¿Podrá recuperarse?

Tal como te adelantamos en la última semana, el atacante chileno de tan solo 29 años generó interés en la U Católica de su país. A pesar de ser agente libre desde marzo, tener nula participación en los últimos meses y hasta aclarar en una transmisión de Twitch que allí "no lo quieren", el club de sus amores sí se fijó en él. Obligados por las salidas de Diego Valencia, Diego Buonanotte y Bruno Barticciotto, le tocaron la puerta al representante del ex-América y Pumas UNAM.

De acuerdo a información de TNT Sports Chile, tanto Ariel Holan (Director Técnico) como la directiva no veían con malos ojos la incorporación de Nicolás Castillo, por lo que decidieron darle una oportunidad. Así es: le ofrecieron retornar al club en donde se formó, logró varios títulos y le permitió llegar a la Selección Nacional. Pero aquí vino el gran problema.

La fuente reveló que el delantero no pudo pasar los exámenes médicos con éxito, por lo que en un principio no podrá sumarse a los entrenamientos con el plantel. Sin embargo, en Cruzados no dan el tema por cerrado: la directiva analizará el caso y podría darle la oportunidad de ficharlo igualmente y, aunque no lo inscribirán en este torneo, lo pondrían a punto para la temporada 2023.

Por el momento, el futuro del jugador chileno sigue siendo incierto. Acaba de recibir otro baldazo de agua helada, y si la institución no le permite esta posibilidad lo podría acercar al retiro. No está bien físicamente, se encuentra sin ritmo futbolístico y esta pésima noticia sin dudas influirá en su estado anímico.