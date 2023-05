Uno de los partidos más picantes en todo el mundo es el River Plate vs Boca Juniors, o Boca Juniors vs River Plate, dependiendo de la cancha en la que se juegue. Esta vez fue en el Monumental, la casa de los “Millonarios”. Al partido no le pasó mucho. Si bien hubo llegadas, las fallas de ambos equipos no dejaron que el marcador se abriera, pero el árbitro tomó el papel de protagonista y les abrió la puerta a los locales.

Marcó la pena máxima rumbo al final del partido, misma que Miguel Borja se encargó de cobrar. El problema llegó a partir del festejo. Agustín Palavecino, de River, fue y le festejó la anotación en la cara a los jugadores de Boca que estaban en la banca. Ese hecho fue el que desató una bronca que duró bastantes minutos en el terreno de juego.

Al final, el saldo fue de tres expulsados por River Plate y cuatro por parte de Boca. Los de los locales fueron Palavecino, Elías Gómez y Ezequiel Centurión. Del lado de los visitantes, Miguel Merentiel, Nicolás Valentini, Ignacio Fernández y Jorge Figal tuvieron que irse a los vestidores para ver el tiempo agregado.

Los pupilos de Demichelis lograron sobreponerse a la derrota que sufrieron en la Copa Libertadores, donde fueron goleados por un equipo brasileño. Boca, por su parte, no logró extender su buen momento y dejó ir una oportunidad importante de escalar puestos en el torneo local.

River, líder en calma

Por el resultado que consiguió ante Boca, River Plate se reafirmó como líder en solitario de la Liga Argentina con 37 puntos. Atrás lo sigue San Lorenzo, con 28 y un juego pendiente. La deuda de los “Millonarios”, por ahora, está en la Copa Libertadores, donde no se pueden permitir más derrotas para poder avanzar.