¿Por qué no juega Lionel Messi en Colombia vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas?

Conoce el motivo por el cual el símbolo y referente argentino no formará parte del encuentro que se disputará en Barranquilla.

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 vivirán una jornada de pura acción este martes 10 de octubre, día en el que se disputarán todos los encuentros correspondientes a la octava jornada del certamen.

El partido que abrirá el telón será el que enfrentará a Colombia y Argentina en el Estadio Metropolitano de Barranquilla desde las 14:30 (Ciudad de México). A pesar de que ambos equipos contarán con la mayoría de sus figuras, la Albiceleste jugará sin la presencia de Lionel Messi, su máximo símbolo y referente.

Lionel Messi no ha conseguido recuperarse definitivamente de su lesión en el tobillo derecho. (Imago)

Publicidad

Publicidad

Vale destacar que el actual jugador del Inter Miami no ha sido convocado por Lionel Scaloni, DT de Argentina, para disputar la doble fecha de eliminatoria. Esto se debe a que el ex Barcelona y PSG no se ha recuperado completamente de la lesión en el tobillo derecho sufrida durante la final de la pasada Copa América de Estados Unidos ante, casualmente, Colombia.

Cabe mencionar que Argentina lidera las Eliminatorias Sudamericanas con 18 puntos. Su escolta, Uruguay, acumula 14 mientras que en tercer lugar aparece Colombia con 13.

Vale destacar que los primeros seis equipos de la clasificación accederán de manera directa a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. En tanto, quien ocupe el séptimo lugar deberá jugar un torneo de repechaje que se realizará en marzo del 2026.

Publicidad

Publicidad

Así se disputará la octava jornada de Eliminatorias Sudamericanas