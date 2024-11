La Selección de Brasil buscará seguir escalando posiciones en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 en su visita a Venezuela desde las 15:00 hs (CDMX), en el Estadio Monumental de Maturín, por la jornada 11 del certamen. La Verdeamarela no había comenzado con el pie derecho, pero sus dos triunfos en la última fecha FIFA lo colocaron en el cuarto lugar y su participación en la próxima Copa del Mundo ya no parece correr peligro.

No obstante, Brasil sigue estando lejos de lo que alguna vez fue. La Canarinha tuvo varios cambios en la dirección técnica en el último tiempo y la jerarquía parece ser el gran ausente en sus convocatorias. Sin ir más lejos, para los choques ante Venezuela y Uruguay por las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias no podrán contar con su figura más importante: Neymar.

¿Por qué no juega Neymar en Venezuela vs. Brasil por las Eliminatorias Conmebol?

Neymar estuvo más de un año afuera de los terrenos de juego por una rotura de ligamentos y meniscos en su rodilla izquierda que sufrió contra Uruguay precisamente por las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, el pasado 21 de octubre firmó su regreso a las canchas con Al-Hilal y todos soñaban con volver a verlo con la playera de Brasil. Sin embargo, Ney no jugará frente a Venezuela porque ni siquiera fue convocado.

“Tenemos que respetar el proceso del club. Un deportista de su nivel siempre tiene el placer de estar aquí, esto es muy importante para nosotros, aunque no esté en plenas condiciones. Decidimos no traerlo para no precipitarnos“, explicó Dorival Júnior -entrenador de la Selección de Brasil- tras anunciar la convocatoria.

Neymar se volvió a lesionar

Al margen de que no fue convocado, Neymar tampoco podría haber disputado los encuentros contra Venezuela y Uruguay porque sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho el pasado 4 de noviembre ante Esteghlal, por la Champions League Asiática. Aquel día, el exjugador de Barcelona ingresó desde el banco de suplentes, pero solamente duró 30 minutos en cancha antes de pedir el cambio. Se estima un tiempo de recuperación de entre dos a cuatro semanas.

Neymar se lesionó con Al-Hilal (Getty Images)

