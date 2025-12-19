Cruz Azul continúa con la reestructuración de su plantilla tras la decepcionante derrota -y eliminación- ante Flamengo en la Copa Intercontinental 2025. Pese a la ilusión, la Máquina Cementera cayó en el único encuentro que disputó en el citado certamen y desde la directiva pusieron manos a la obra para volver más fuertes en 2026.

Es en este contexto que empezó una limpia. El experimentado delantero Ángel Sepúlveda fue el primero en decir adiós luego de acordar su fichaje por Chivas de Guadalajara. Sin embargo, ahora el periodista Gerardo González confirmó dos nuevas bajas para Nicolás Larcamón de cara a la próxima temporada.

Las dos nuevas bajas de Cruz Azul

“Bryan Casas regresa a Necaxa y (Fernando) Sámano se va con su hermano al Tepatitlán”, confirmó el comunicador Gerardo González en su cuenta de X. De esta manera, ya son tres las bajas en Cruz Azul desde la eliminación en la Copa Intercontinental.

Por otro lado, en cuanto a las altas, la directiva azul estaba interesado en Miguel Borja -de River Plate- como refuerzo estelar para la delantera. No obstante, la opción del atacante colombiano de 32 años comenzó a enfriarse con el correr de los días e incluso fue vinculado con Boca Juniors, rival directo del Millonario.

