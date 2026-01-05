Es tendencia:
logotipo del encabezado
CRUZ AZUL

Cruz Azul se pelea con 2 grandes de Sudamérica el fichaje de Sebastián Villa: “Esta semana se define”

El futbolista colombiano podría llegar al futbol mexicano pero hay dos equipos que también estarían interesados en contratarlo.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Sebastián Villa podría jugar en Cruz Azul.
© Getty ImagesSebastián Villa podría jugar en Cruz Azul.

Cruz Azul continúa activo en el mercado de fichajes y busca reforzar su plantilla de cara al Torneo Clausura 2026, con el objetivo de volver a pelear por el título de México. La Máquina Celeste ya cerró el fichaje de Miguel Ángel Borja, que pronto firmará su contrato, y también negocia por Agustín Palavecino, proveniente de Necaxa.

Publicidad

En las últimas horas, el periodista Sebastián Srur reveló que Sebastián Villa, delantero colombiano que actualmente milita en Independiente Rivadavia de Argentina, está en la mira de Cruz Azul. Sin embargo, el jugador tiene claro que su prioridad es jugar en River Plate, mientras que el Santos de Brasil también sigue de cerca su situación.

El futuro del futbolista, que además tiene pasado en Boca Juniors, se definirá esta misma semana, según informan desde Argentina. Todo indica que su decisión dependerá de la oferta y el proyecto deportivo que más lo convenza.

Publicidad

¿Cuánto vale Villa?

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, habló sobre la situación de Villa y confirmó cómo se gestionará su salida: “El año pasado llegamos a un acuerdo para que se quede seis meses más y si en enero llegaba una oferta que convenciera al club lo íbamos a dejar para que busque nuevos horizontes”.

Además, Vila destacó el interés de varios clubes, sin entrar en detalles: “Estamos con varios interesados en el jugador, pero no me pidas que dé nombres porque no corresponde. No puedo afirmar que River lo llamó”.

La mega alineación que tendría Cruz Azul con los fichajes de Miguel Borja y Agustín Palavecino

ver también

La mega alineación que tendría Cruz Azul con los fichajes de Miguel Borja y Agustín Palavecino

Por último, el dirigente aclaró el precio de salida del jugador: “Algo se ha publicado en las redes. 12 millones es lo que pide Independiente Rivadavia por Villa”. Con esta cifra y la competencia internacional, el futuro del delantero colombiano se mantiene como uno de los temas más calientes del mercado.

Publicidad

En síntesis

  • Cruz Azul fichó a Miguel Ángel Borja y negocia por Agustín Palavecino para el 2026.
  • Daniel Vila tasó la salida de Sebastián Villa en 12 millones de dólares.
  • Sebastián Villa definirá esta semana su futuro entre Cruz Azul, River Plate y Santos.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Aficionados de Cruz Azul postulan a un DT para reemplazar a Nicolás Larcamón
Cruz Azul

Aficionados de Cruz Azul postulan a un DT para reemplazar a Nicolás Larcamón

Barcelona negocia por Joao Cancelo: las pláticas con Al-Hilal
UEFA

Barcelona negocia por Joao Cancelo: las pláticas con Al-Hilal

Los entrenadores de NFL que fueron despedidos tras la temporada
NFL

Los entrenadores de NFL que fueron despedidos tras la temporada

Cadillac confirmó el fichaje de un piloto de renombre
FÓRMULA 1

Cadillac confirmó el fichaje de un piloto de renombre

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo