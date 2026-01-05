Cruz Azul continúa activo en el mercado de fichajes y busca reforzar su plantilla de cara al Torneo Clausura 2026, con el objetivo de volver a pelear por el título de México. La Máquina Celeste ya cerró el fichaje de Miguel Ángel Borja, que pronto firmará su contrato, y también negocia por Agustín Palavecino, proveniente de Necaxa.

En las últimas horas, el periodista Sebastián Srur reveló que Sebastián Villa, delantero colombiano que actualmente milita en Independiente Rivadavia de Argentina, está en la mira de Cruz Azul. Sin embargo, el jugador tiene claro que su prioridad es jugar en River Plate, mientras que el Santos de Brasil también sigue de cerca su situación.

El futuro del futbolista, que además tiene pasado en Boca Juniors, se definirá esta misma semana, según informan desde Argentina. Todo indica que su decisión dependerá de la oferta y el proyecto deportivo que más lo convenza.

¿Cuánto vale Villa?

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, habló sobre la situación de Villa y confirmó cómo se gestionará su salida: “El año pasado llegamos a un acuerdo para que se quede seis meses más y si en enero llegaba una oferta que convenciera al club lo íbamos a dejar para que busque nuevos horizontes”.

Además, Vila destacó el interés de varios clubes, sin entrar en detalles: “Estamos con varios interesados en el jugador, pero no me pidas que dé nombres porque no corresponde. No puedo afirmar que River lo llamó”.

Por último, el dirigente aclaró el precio de salida del jugador: “Algo se ha publicado en las redes. 12 millones es lo que pide Independiente Rivadavia por Villa”. Con esta cifra y la competencia internacional, el futuro del delantero colombiano se mantiene como uno de los temas más calientes del mercado.

