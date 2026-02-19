Este fin de semana por una nueva jornada de la Primera División de México se dara uno de los mejores partidos en este inicio de torneo: Cruz Azul vs. Chivas, el escolta contra el líder, el segundo contra el primero. Sin dudas un duelo que atraerá la atención de propios y extraños.

En medio de esta cuestión, el entrenador de la Máquina Cementera, Nicolás Larcamón, lanzó una advertencia al rival de turno: “La valentía es uno de nuestros rasgos fundamentales dentro de nuestra identidad de juego, siempre nos planteamos ser protagonistas, con atrevimiento, rebeldía y unión. Confío mucho en lo que podemos hacer, los argumentos son muy sólidos. Son de esos partidos que hay que ir al límite porque las exigencias van al tope”.

Por otro lado, se refirió a lo que es jugar en Puebla y la baja asistencia: “Indudablemente el cambio de estadio complejizó mucho la logística, no deja de ser una situación que complejiza porque nosotros tenemos que viajar todos los partidos“.

Y continuó: “Imagínate para la afición, gente trabajadora que se tiene que desplazar y tiene que viajar a deshoras, no deja de ser un riesgo. Sabemos que hay un lleno, las áreas de nuestro club están a cargo de plantear buenas estrategias para que ese lleno sea mucho más azul que rojiblanco”.

Por último, también se dio lugar para hablar del pronto regreso de Kevin Mier: “Lo de Kevin viene muy bien, la recuperación viene siendo muy positiva al punto de que se valora la posibilidad de que este fin de semana vuelva a competir en la 21, lo cual es una gran noticia“.

¿Cuándo y dónde juega Cruz Azul por la Jornada 7 del Clausura 2026?

De cara a la próxima fecha, los Celestes estarán jugando ante Chivas el próximo sábado 21 de febrero desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. La clara premisa es ir por la victoria para recortar distancias con el líder.

En síntesis