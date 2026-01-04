Es tendencia:
La mega alineación que tendría Cruz Azul con los fichajes de Miguel Borja y Agustín Palavecino

La Máquina Celeste se está reforzando de la mejor manera para ser uno de los candidatos a ganar el próximo torneo del futbol mexicano.

Por Ramiro Canessa

El equipo que tendría Cruz Azul para el Clausura 2026.
© Getty ImagesEl equipo que tendría Cruz Azul para el Clausura 2026.

Cruz Azul se mueve con fuerza en el mercado de pases y vuelve a posicionarse como uno de los equipos con mejor plantel del futbol mexicano. La directiva entiende que es momento de dar un paso más y armar un grupo capaz de competir de verdad por el título.

Luego de quedar eliminado en las semifinales del Apertura 2025, en La Noria ya piensan en la revancha. El gran objetivo para este 2026 es pelear hasta el final y destronar a Toluca, el bicampeón que dominó el año pasado y se transformó en el rival a vencer.

Por ese motivo, Cruz Azul avanzó en negociaciones por futbolistas de peso que puedan marcar la diferencia. Uno de ellos es Miguel Ángel Borja, cuyo fichaje ya está cerrado aunque todavía no fue presentado oficialmente. El delantero colombiano ya se encuentra en el país y solo restan detalles administrativos para que firme su contrato.

Además, La Máquina trabaja para concretar la llegada de Agustín Palavecino, actualmente en Necaxa. El mediocampista argentino está muy cerca de volver a ser dirigido por Nicolás Larcamón, entrenador que lo conoce bien y considera que puede ser una pieza clave en su esquema.

Con estas incorporaciones, el plantel celeste gana jerarquía en zonas determinantes del campo. Borja llegaría para reforzar el ataque y competir por la titularidad, mientras que Palavecino se sumaría al mediocampo en lugar de una opción de menor peso, elevando el nivel colectivo del equipo.

Así, Cruz Azul podría presentar una de las alineaciones más potentes del país y transformarse en un serio candidato a quedarse con el título del Clausura 2026, con un once equilibrado, experiencia y variantes de calidad en todas sus líneas.

El posible once de Nicolás Larcamón

  • Kevin Mier / Andrés Gudiño
  • Jorge Sánchez
  • Willer Ditta
  • Erik Lira
  • Gonzalo Piovi
  • Rodolfo Rotondi
  • Charly Rodríguez
  • Agustín Palavecino
  • Nacho Rivero
  • José Paradela
  • Miguel Ángel Borja

En síntesis

  • Cruz Azul cerró el fichaje de Miguel Ángel Borja tras ser eliminado en el Apertura 2025.
  • El mediocampista Agustín Palavecino del Necaxa está cerca de ser dirigido por Nicolás Larcamón.
  • La directiva busca destronar al Toluca, actual bicampeón, con la incorporación de nuevos futbolistas.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
