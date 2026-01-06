David Faitelson recomienda la siguiente baja para Nicolás Larcamón y Cruz Azul: “Que lo venda”

Cruz Azul fue uno de los equipos que más se movió en este mercado de pases, con la clara intención de pelear por todos los frentes en 2026. La Máquina Celeste quiere brillar tanto en el ámbito local como en el internacional, por lo que se enfocó en reforzar su plantilla con jugadores de peso.

Entre los fichajes más destacados se encuentran Miguel Ángel Borja y Agustín Palavecino, quienes aportarán jerarquía y experiencia al equipo de Nicolás Larcamón. Pero además de sumar, el club también busca liberar cupos para registrar a sus refuerzos, por lo que algunas salidas eran necesarias.

Una de ellas fue la de Nacho Rivero, mediocampista uruguayo que continuará su carrera en Xolos de Tijuana. Su salida permite que Cruz Azul pueda registrar a los nuevos jugadores y mantener el equilibrio dentro del plantel.

Se espera que en los próximos días también se concreten otras bajas, dependiendo de cómo avance el mercado y las decisiones de la directiva. Esto forma parte de la estrategia para mantener una plantilla competitiva y ordenada en cuanto a cupos extranjeros y nacionales.

En ese contexto, el periodista David Faitelson rompió el silencio en sus redes sociales y dio su opinión sobre otro jugador que podría salir: Mateusz Bogusz. Según Faitelson, la directiva debería buscar una venta si no planea contar con el polaco esta temporada.

Las palabras de Faitelson

El comentarista escribió en su cuenta de X: “Si Cruz Azul no quiere a Mateusz Bogusz, que lo venda… El polaco sería una gran adición para cualquier club de la Liga MX…”. Con este mensaje, Faitelson deja claro que considera que el mediocampista puede aportar mucho, pero solo si tiene continuidad en un equipo que lo valore.

