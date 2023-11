Moisés Vieira fue uno de los refuerzos de Cruz Azul para afrontar el torneo Apertura 2023. El club le pagó más de cuatro millones de euros al Fortaleza de Brasil para hacerse de los servicios del extremo izquierdo.

Sin embargo, el fichaje no estuvo a la altura de lo que se esperaba. Al llegar, la Máquina Cementera le depositó toda su confianza al entregarle el dorsal número 10. Al sumar minutos en los 17 partidos de la temporada regular, solamente anotó un gol y entregó una asistencia. Para colmo, su equipo no logró clasificar ni al Play In.

En las últimas horas, el reportero Felipe Barros entregó informaciones con respecto al futuro de Moisés. El periodista comunicó que, luego de haber sido borrado en las últimas semanas por el cuerpo técnico, el futbolista brasileño está interesado en escuchar ofertas del futbol de su país.

El futuro de Moisés: ¿deja Cruz Azul por Brasil?

En su cuenta de Twitter, Felipe Barros escribió: “Información que recibí ahora, amigos: el plantel del delantero Moisés está buscando clubes aquí en Brasil para un préstamo en esta ventana. Molestan los pocos minutos del atacante y el bloqueo reciente. El jugador marcó sólo 1 gol y dio 1 asistencia en 17 partidos“.

Siguiendo con la información brindada por Barros, Adrián Esparza Oteo, periodista mexicano de TUDN, brindó más detalles sobre el presente y, sobre todo, futuro del actual jugador de Cruz Azul.

“Como informan en Brasil, hay posibilidades de que Moisés regrese al fútbol brasileño. Yo sé que incluso un club importante preguntó por él. Ahí se podría abrir una plaza de NFM. No forzosamente sería préstamo, si la oferta es muy buena, se puede ir vendido“, dijo Esparza Oteo..

¿Cuál es la postura de Cruz Azul con Moisés Vieira?

Pese a las intenciones de Moisés de escuchar ofertas de otros equipos, se dice que Cruz Azul tiene el deseo de mantener a todo el plantel de cara a lo que será el Clausura 2024.