Carlos Hermosillo es una leyenda de Cruz Azul, equipo con el que el delantero ganó cuatro títulos entre 1996 y 1997. Sin embargo, el ex jugador habló en la previa del Clásico Joven e hizo una confesión que sorprendió a la afición de los Cementeros.

La dura confesión de Carlos Hermosillo

En una entrevista concedida a W Radio, Hermosillo reconoció que hasta llegó a disfrutar los malos resultados de Cruz Azul: “Sí, me dio gusto que les fuera mal por el trato que me dieron, pero me arrepiento. No me puede dar gusto que le vaya mal a una institución a la que le voy desde chavo”.

Hermosillo es el máximo goleador en la historia de Cruz Azul con 198 tantos y sorprendió que un referente de tal magnitud hable así de su ex equipo. No obstante, el ex futbolista luego tuvo palabras positivas por el momento actual de La Máquina.

“Hoy me toca a hablar bien porque son los argumentos que me dan y eso la gente no lo entiende. Trabajo en los medios y tengo que ser objetivo y para eso me tengo que quitar la camisa”, manifestó el ex delantero.

Además, hace unos días la leyenda de Cruz Azul reconoció el trabajo de Martín Anselmi con los Cementeros: “Hace mucho tiempo que no veía a un equipo como Cruz Azul con tanta dinámica. Me gusta mucho, pero no sé si van a aguantar con la exigencia de las 18 fechas”.

Este sábado se jugará una nueva edición del Clásico Joven por el Clausura 2024, en el cual Hermosillo es el máximo goleador con 15 tantos convertidos contando ambos equipos. América y Cruz Azul se verán las caras en el Estadio Azteca para un partido en el que se espera que tenga muchas emociones.