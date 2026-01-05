Hace ya unos días que Cruz Azul estaba listo para regresar a la pretemporada, pero una de las noticias que llamaba la atención era que Mateusz Bogusz no se había presentado, pasó incluso el partido ante la Jaiba Brava y no estuvo, por lo que fue este lunes cuando el futbolista se hará presente con la plantilla de Nicolás Larcamón.

Publicidad

Publicidad

Y es que antes de que terminara el torneo para el equipo celeste, se había mencionado que el futbolista polaco no quería seguir en el equipo y que estaba buscando oportunidades para que pudiera irse, pero hasta el momento no había llegado ninguna oferta por él y se mantenía en su país entrenando, pero no había respuesta para La Máquina.

¿Qué pasará con Mateusz Bogusz?

De acuerdo con César Luis Merlo, será hoy cuando llegue a la Ciudad de México y se reúna con la directiva de Cruz Azul para saber qué es lo que va a pasar con él. De esta manera, el periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo, mencionó que en el equipo sí lo consideran por lo que esperan a que dé una explicación al respecto para saber qué pasará con él.

Publicidad

Publicidad

La misma fuente confirmó que será hasta mañana cuando reporte con el equipo, pero que la sanción se manejará de manera interna. El futbolista aún tiene la oportunidad de seguir en la plantilla, pero habría un par de opciones, que la sanción sea mantenerse en la banca durante algunos partidos o que la multa sea económica.

Hay que recalcar que la afición prefiere que el futbolista no se mantenga en la plantilla por lo que supuestamente habría querido hacer, pero también la directiva piensa en el negocio de esos 10 millones de dólares que perdería con él si sólo lo mantienen en el equipo o si lo dejan ir para que busque otras opciones, por lo que el negocio sería primero.

ver también La mega alineación que tendría Cruz Azul con los fichajes de Miguel Borja y Agustín Palavecino

En síntesis

Mateusz Bogusz reportará con Cruz Azul entre hoy y mañana tras ausentarse de la pretemporada y del partido ante la Jaiba Brava.

reportará con entre hoy y mañana tras ausentarse de la pretemporada y del partido ante la Jaiba Brava. La directiva y el cuerpo técnico de Nicolás Larcamón aún lo consideran en sus planes, pero aplicarán una sanción interna (económica o deportiva) por su demora.

aún lo consideran en sus planes, pero aplicarán una (económica o deportiva) por su demora. Pese a los rumores de que el polaco deseaba salir del club, no han llegado ofertas formales que cubran los 10 millones de dólares que busca la institución.

Publicidad