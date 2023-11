Cruz Azul ha tenido un mal desempeño en el Apertura 2023 de la Liga MX, en el que finalizó en el puesto 16 de la tabla de posiciones y sin clasificar a la Liguilla. Durante el torneo, el equipo ha recibido muchas críticas de parte de los aficionados y de ex jugadores históricos del club.

En el partido ante Puebla por la Jornada 17, “La Máquina” cerró el campeonato con una derrota por 2 a 1 en el Estadio Azteca. Esto no hizo más que acrecentar la crisis futbolística que vivieron los “Cementeros” a lo largo del torneo.

Juan Escobar, capitán del Cruz Azul, fue uno de los jugadores que se presentó ante los medios en zona mixta. Ante los periodistas, el paraguayo aclaró su futuro tras los rumores que de que podría dejar la institución y continuar su carrera en su país natal.

Juan Escobar decidió su futuro con Cruz Azul

En conferencia de prensa tras la derrota ante Puebla, Juan Escobar fue consultado acerca de si continuará o no en Cruz Azul. El defensor declaró: “La verdad yo quiero mucho a la institución, por mí me retiro aquí, me voy feliz, es difícil, pasé cosas lindas, cosas malas como este torneo, es trabajar. Gracias a Dios el último partido mejoramos y levantar el nivel para lo que viene”.

De esta manera Escobar ha dejado en claro que su idea es continuar con “La Máquina”. Por lo que de momento, será uno de los jugadores que se presentará a la pretemporada del Cruz Azul.

Juan Escobar le agradeció a la afición de Cruz Azul

Juan Escobar ha tenido palabras de agradecimiento para con los fanáticos “Cementeros”. El defensa exclamó: “La afición siempre está apoyando, yo quiero agradecerle a toda la gente que vino hoy, nosotros la verdad como grupo no esperamos eso, pero agradecer a la gente que vino, lastimosamente no fue lo que queríamos”.

El “Patrón” es uno de los jugadores más queridos por la afición y él demuestra que ese afecto es mutuo. Por lo que aspira a continuar como uno de los líderes de la plantilla de cara al 2024 y lograr un mejor rendimiento en los torneos.