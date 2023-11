El desempeño del Cruz Azul en el Apertura 2023 de la Liga MX ha sido malo, ya que a falta de una jornada para el final, se ubica en el puesto 16 de la tabla. Además ya no le queda ninguna posibilidad de clasificar a la Liguilla 2023, y no ha mostrado un buen nivel de juego en la mayoría de sus partidos.

Esta situación ha hecho que “La Máquina” reciba incontables críticas a lo largo del torneo, y que su afición exija un cambio de rumbo rápidamente. El que recientemente se sumó a las quejas, ha sido Carlos Hermosillo, histórico ex delantero del Cruz Azul.

Con su presente como analista deportivo, el “Grandote de Cerro Azul” no dudó en meterse de lleno a opinar sobre el presente de los “Cementeros”. No solo con críticas, sino también enviándole un fuerte mensaje a cada aficionado del Cruz Azul.

Las críticas de Hermosillo a la directiva del Cruz Azul

Carlos Hermosillo brindó una entrevista en el podcast “La Sombra del futbol”, en la que criticó con dureza a la directiva del Cruz Azul. El ex atacante dijo: “Cruz Azul y los aficionados no merecen esto, que dejen trabajar a gente profesional, gente que realmente sepa, los aficionados seguimos apoyando y creyendo en esta institución tan grande”.

Hermosillo se mostró preocupado y dolido por el presente de su amado equipo. No dejando pasar el mal desempeño y exponiendo su clara postura con respecto a los directivos.

El mensaje de Hermosillo para la afición del Cruz Azul

Hermosillo no solo criticó a la directiva del Cruz Azul, sino que también pidió que otros ex jugadores históricos se involucren para revertir esta situación. “Ojalá que todos estos hombres emblemáticos en Cruz Azul, que realmente quieren a la institución, se manifiesten porque no podemos permitir que Cruz Azul este así”.

Además le envió un mensaje a todos los fanáticos de “La Máquina”: “La afición también se tiene que manifestar de una manera muy clara, es imposible ver jugar a un equipo así”.