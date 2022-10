La Máquina del Cruz Azul inicia la semana habiendo cumplido el primer objetivo trazado: estar en los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2022. Sin embargo, el equipo de Raúl Gutiérrez deberá afrontar y superar una difícil serie contra el sublíder de la temporada regular: los Rayados de Monterrey.

Sabiendo el cuadro completo de la Fiesta Grande tras los juegos del domingo, el primer equipo ya trabaja pensando en el encuentro de ida de las próximas horas ante La Pandilla. Mientras tanto, un importante miembro de la plantilla pide la continuidad del hasta ahora entrenador interino.

Así jugará Cruz Azul la Liguilla

Tras culminar los juegos de la Reclasificación, Cruz Azul deberá enfrentar a Rayados de Monterrey en los cuartos de final: primero lo hará en el Estadio Azteca y luego en el BBVA Bancomer. Las otras llaves quedaron conformadas por América (1°) vs. Puebla (8°); Santos Laguna (3°) vs. Toluca (6°); y Pachuca (4°) vs. Tigres UANL (5°).

Ignacio Rivero pide continuidad del Potro Gutérrez

Con Cruz Azul clasificado a los cuartos de final de la Liguilla, Nacho Rivero pidió públicamente por la continuidad del Potro Gutiérrez, independientemente de lo que suceda ante Rayados: "Obviamente queremos su cintinuidad, pero yo no soy quien puede decidir si se queda o no. Con él se han hecho bien las cosas, hay un ida y vuelta, además que se disfruta un montón del día a día".