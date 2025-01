Martín Anselmi ha sido en los últimos días el personaje más comentado en el futbol mexicano e internacional, a causa de su turbulenta salida de Cruz Azul con el campeonato iniciado y luego de un mercado de fichajes donde la directiva celeste hizo caso a muchas de sus exigencias y pedidos pensando en un futuro juntos.

A partir de esta situación, se puso sobre la mesa un debate ‘moral’ sobre si es correcta o no la determinación tomada por el entrenador y qué hubiera hecho cada uno en su lugar, ante un ofrecimiento suculento del Viejo Continente. En esta discusión fueron interpelados aficionados, mandatarios, pero también los propios protagonistas.

Al ser consultados por este escenario, estrategas como Fernando Ortiz y Dominic Torrent han optado por ponerse en la vereda de enfrente del DT argentino, otros como Nicolás Larcamón se han abstraído de opinar una cosa u otra sobre Anselmi, y otros como Miguel Herrera han sabido entender los motivos del ex Cruz Azul para moverse de la manera que lo hizo.

En este caso, dos personalidades importantes más dieron su parecer: Eduardo Berizzo, director técnico del León, recibió la pregunta tras el 1-0 de su equipo ante Juárez, mientras que Veljko Paunovic, timonel de Tigres UANL, también tuvo que responder sobre el tópico luego del 1-1 entre sus dirigidos y las Chivas de Guadalajara. Y ambos coincidieron en que no se portarían así en su misma situación.

Martín Anselmi, castigado por sus propios colegas [Foto: Getty]

Eduardo Berizzo respetó la decisión de Martín Anselmi, aunque dejó claro que si le ocurriese a él en León no aceptaría salir en esos términos. “Esos comportamientos no son exclusivos de ninguna nacionalidad ni que todos tengamos la misma, no puedo hablar de comportamientos ajenos, ni me gusta, ni lo creo correcto de mi parte; pero sí puedo decirte lo que yo haría, que sería respetar mi contrato como siempre hice“, manifestó el entrenador del Club León en rueda de prensa.

Por su parte, Veljko Paunovic comentó que a él le tocó atravesar circunstancias similares a Martín Anselmi, pero confesó que procedió de una manera muy diferente. “Yo simplemente cuando ocurrió esa situación escuché mi corazón y a la gente con la que estaba trabajando tenía que mirarlas a la cara y decirles ‘yo voy con lo que me he comprometido a hacer’ y cuando ya no tenía fuerzas y estuve desgastado también levanté la mano. También entiendo los desafíos que ocurren cuando hay tentaciones de continente europeo que pueden seducir a un entrenador; pero desde luego que en mi caso yo pienso que es muy importante hacer lo que uno siente, que es lo correcto”, replicó el conductor de Tigres UANL ante los cuestionamientos de la prensa este sábado por la noche.