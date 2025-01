La salida de Martín Anselmi de Cruz Azul es la historia que está revolucionando el futbol mexicano en los últimos días. La Máquina se convirtió en un gran equipo y en uno de los candidatos al título gracias al trabajo del entrenador argentino, quien ahora abandonará el club para fichar con el Porto de Portugal.

Debido a la polémica salida de Martín Anselmi en medio del torneo y en circunstancias controversiales, muchos protagonistas han salido públicamente a hablar sobre el tema. Uno de ellos fue Miguel Herrera, quien actualmente es el técnico de Costa Rica.

“No culpo a Anselmi porque son oportunidades que tienen. Siempre lo he dicho, no estoy en contra del técnico extranjero, porque hoy yo soy extranjero en un país donde me están tratando muy bien. Y reitero los técnicos extranjeros como Anselmi, bienvenidos, trabajó muy bien”, comentó en un inicio el Piojo Herrera en Claro Sports.

Publicidad

Publicidad

No obstante, luego el DT mexicano realizó una queja particular: “Yo a lo que me quejo es por qué le dan la posibilidad a Anselmi, que es un técnico que no estaba conocido en ningún lado y llega el fútbol mexicano y hace bien las cosas y trabaja muy bien y qué bueno que llegó al fútbol mexicano, pero ¿por qué no le dan esa misma oportunidad a un joven mexicano que a lo mejor sale igual?”.

“Hay muchos técnicos preparados, lo que pasa es que no les dan oportunidades, o no les dan ese ese tiempo para que puedan madurar y hacer las cosas. Pero bueno, ese ya será otro cantar. Lo primero que tenemos qué hacer (los técnicos mexicanos) es estar bien preparados para cuando nos llegue la oportunidad de demostrar”, agregó el Piojo Herrera.

“Así ha sido siempre, por eso me extraña que seamos tan malinchistas en México, hoy Efraín tiene que mostrar su capacidad y sus cualidades fuera y abrirse una posibilidad importante en el fútbol de todos lados porque, lo que hizo Efraín fue extraordinario y nos da muchísimo gusto, pero eso es la consecuencia de no darle posibilidad a un técnico mexicano”, concluyó el actual técnico de Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

Miguel Herrera y Costa Rica

Por último, Miguel Herrera expresó que está comprometido con La Sele: “Yo estoy al cien, a mí no me viene a buscar nadie porque estoy al cien con Costa Rica, ni porque me ofrezcan mucho más dinero me voy a ir, porque estoy comprometido hasta el 31 julio con Costa Rica y me voy a quedar acá hasta terminar el Mundial y esperamos terminar un Mundial extraordinario”.