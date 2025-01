El tema que rodea a todo el futbol mexicano actualmente está relacionado a la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul, quien dejó a La Máquina en medio del inicio del Clausura 2025 para viajar a Portugal y fichar con el Porto. Esta decisión del técnico causó mucha polémica en todo sentido.

Debido a lo sucedido, y también porque Cruz Azul demanda que Martín Anselmi viajó a Portugal sin permiso y sin haberse desvinculado todavía, numerosos protagonistas dieron su opinión acerca de la cuestión y uno de ellos fue Fernando Ortiz, actual técnico de Santos Laguna.

El entrenador de los Laguneros le concedió una entrevista a TUDN y allí le consultaron por lo ocurrido: “Yo soy un hombre de palabra. Para mí los ciclos se tienen que cumplir, yo puedo entender que quizá las oportunidades pasan una sola vez en la vida pero si uno da la palabra hay que tratar de terminar el vínculo o culminar el campeonato, yo soy de esa idea, respecto a lo que ha sucedido con Martín (Anselmi) o el caso de Fernando (Gago)… yo tomo el compromiso y lo termino”.

Asimismo, Fernando Ortiz aclaró que su salida del América no tiene nada de parecido con la situación de Martín Anselmi con Cruz Azul: “Yo jamás abandoné al América, yo terminé mi vínculo laboral y decidí dar un paso al costado porque sentía en ese momento la presión ejercida hacía mí y no hacía los jugadores o a lo que podía llegar a venir, entonces yo jamás he dejado de estar en una situación como la que le está sucediendo a mi colega”.

Fernando Ortiz sobre el duelo ante América

Por otro lado, el técnico argentino se enfrentará con el América este sábado por la tercera jornada de la Liga MX. Santos Laguna perdió los primeros dos partidos del torneo y es el único equipo que hasta ahora no sumó puntos, por lo que los Laguneros necesitan empezar a conseguir buenos resultados.

“El América que he dejado ha modificado y cambiado su forma de jugar y André está capacitado para dirigir un equipo grande. América pasa un momento espectacular en todas sus líneas, trataremos de ser agresivos, ellos no tienen el ritmo pero tienen la jerarquía, debemos jugar en equipo, esas individualidades de América la tenemos qué contrarrestar como equipo”, expresó el Tano Ortiz.

