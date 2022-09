La ilusión de Cruz Azul va en aumento conforme transcurren los días. Los dirigidos por el Potro Gutiérrez vienen sumando resultados importantes y actualmente están muy cerca de conseguir el boleto al Repechaje, toda una hazaña tras el pésimo inicio en el Torneo Apertura 2022.

Los Cementeros solo tienen un partido pendiente en la fase regular y es ante nada menos que Chivas de Guadalajara. En caso que logre sumar al menos un punto, Cruz Azul tendría asegurada su presencia en el Repechaje y de esta manera pelear por meterse en la Liguilla.

La UEFA destaca a Santi Giménez

Las actuaciones de Santiago Giménez no han pasado desapercibidas en el Viejo Continente, todo lo contrario. La cuenta de Twitter de la UEFA Europa League destacó el gran momento que vive el delantero mexicano, que con tres goles lidera la tabla de goleadores del torneo a pesar de no haber disputado ningún partido como titular.

Rodrigo Huescas apunta a lo más alto

Si bien los Cementeros han tenido un torneo para el olvido, el entrar en el Repechaje renueva la ilusión en la plantilla y la exigencia sigue siendo máxima. Rodrigo Huescas, uno de los hombres más influyentes de la Máquina en este tramo de la temporada, asegura que para Cruz Azul la obligación no es otra que pelear por ser campeón.

“Fue una victoria importante, veníamos de una mala racha y creo que ahora estamos sobrepasando eso y es gracias al esfuerzo de todo el equipo y vamos pa’ arriba. En Cruz Azul siempre va a estar esa presión de que si no eres campeón fracasaste, no te puedes conformar con llegar a la Semifinal o Final, en este club la exigencia está a nivel de campeonato, no hay más”, declaró el extremo.