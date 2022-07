Por estas horas, todo el mundo en Cruz Azul se mantiene a la expectativa de lo que pasará con Santiago Giménez, goleador del equipo con cinco goles en las primeras cuatro jornadas del Apertura 2022. El destino del atacante mexicano estaría en Feyenoord, equipo que pagaría una importante cantidad de dinero por el 70% de su ficha.

Las próximas horas serán fundamentales para conocer cuál es el final de la novela, y si el doblete que marcó ante Atlas fue lo último de Santi Giménez con la camiseta de Cruz Azul. Mientras tanto, en Bolavip te contamos las principales noticias del día.

Osorio cuenta cómo ve a Santi Giménez

Ricardo Osorio, exfutbolista que pasó por Cruz Azul y también por la Eredivisie, opinó sobre cómo ve a Santiago Giménez: "Le falta ese roce, no lo ha tenido en la selección, me hubiera encantado que estuviera de titular en la selección para ir a Europa, porque la selección te ayuda a tener mejor roce, tranquilidad, ya has jugado mundiales, los nervios no te traicionan, agarras experiencia", opinó sobre el atacante que sueña con estar en Qatar 2022.

Cómo quedó Cruz Azul en la tabla

La cuarta jornada del Apertura 2022 llegó a su fin y Cruz Azul sabe que no ocupa el lugar que pretende en la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Diego Aguirre sumó sólo cuatro puntos sobre nueve disputados, para situarse en el 10° lugar de la tabla, a cinco unidades de los tres líderes que tiene el certamen: Monterrey, Toluca y Tigres.