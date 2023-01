Conseguir un punto de nueve posibles y estar en la decimoséptima posición en el inicio del torneo Clausura 2023 de la Liga MX no es una situación que va acorde a la jerarquía que tiene el Cruz Azul en el futbol mexicano y eso tiene muy molesto a Carlos Hermosillo, máximo goleador en la historia de la Máquina.

Para Carlos Hermosillo, los máximos responsables de la situación crítica de Cruz Azul son Víctor Velázquez, presidente, y Carlos López de Silanes, director deportivo: "Cuando toman el equipo estos llamados directivos entre comillas lo que hacen es convertir un equipo grande en un equipo chico, primero con una pésima planeación, segundo unas contrataciones, que la verdad no se entiende porque si tú te pones a ver las estadísticas de los jugadores que han llegado en estas últimas administraciones con estos hombres, todos son de bajo perfil. Han llegado jugadores que vienen de equipo chicos. Pareciera que Cruz Azul se convirtió en un equipo chico y a mí no me extrañan los resultados, nada, en lo absoluto, me parece que es consecuencia, ojo aunque el equipo no ha jugado mal, pero lamentablemente no le alcanza".

Esto último lo dijo en relación a los argentinos Ramiro Carrera y Augusto Lotti. En entrevista ara el diario As, Carlos Hermosillo lamentó que el director técnico Raúl el Potro Gutiérrez tenga que dirigir al Cruz Azul bajo las condiciones que le impone la directiva: "Las dos contrataciones no las pidió Raúl, qué tristeza, ahora si se las impusieron a Raúl, pues más tristeza, porque Raúl me parece que es un buen técnico y que estaba buscando una oportunidad, pero las oportunidades se buscan bajo diferentes opciones. Raúl quizá tenía una gran necesidad y por eso quizá a la mejor aceptó. Antes a Cruz Azul los técnicos llegaban y ya tenían los jugadores, pero por lo menos anteriormente en mi época contrataban buenos jugadores como Julio Zamora, Héctor Adomaitis, otros jugadores como Santiago Ostolaza, Carlos Pintado, Benjamín Galindo, José Manuel Chepo de la torre, jugadores de calidad, de prestigio, de buen nombre, de buen futbol, pero hoy no pasa eso".

Carlos Hermosillo lanzó una crítica al actual plantel, y sin mencionarlo volvió a cargar contra el delantero chileno Iván Morales: "Hay jugadores, sobre todo un jugador que no quiero dar nombres, pero que está más gordo que yo o igual de gordo que yo, incluso, así hasta podría jugar también, pero la verdad es que no entiendo y lo peor es que lo siguen metiendo a jugar, por eso Cruz Azul anteriormente llegaba a un estadio y se sentía, antes pesaba la camiseta y siento que no pesa la camiseta... Y no quiero parecer disco rayado, porque ya me cansé de hablar de Cruz Azul, porque siempre es lo mismo siempre pasa lo mismo, pero no pasa nada, solamente me da tristeza por la afición, me da tristeza por la institución, me da tristeza por los que estuvimos ahí, lo que nos tocó vivir, que nos tocó sufrir 17 años de no lograr un campeonato y estamos dentro de la historia con un campeonato en la institución".

Luis Suárez o Radamel Falcao no serían solución

De cara al torneo Clausura 2023, Cruz Azul ha intentado fichar al uruguayo Luis Suárez, que prefirió a Gremio, y ahora trata de amarrar al colombiano Radamel Falcao. Carlos Hermosillo reprueba esas ideas de los directivos: "te das cuenta de que no saben nada, nada es nada, hablan de traer a Luis Suárez, cosa que no iba a suceder y luego volteas a ver a las contrataciones que traen, da risa". Para el exgoleador lo de Radamel Falcao y Luis Suárez "Esos son puros tiros al aire, lo veo muy difícil y te voy a decir una cosa, de qué habría servido Luis Suárez, si no le traes jugadores por los costados, si no les traes buenos jugadores, si no tienes buenos medios que los alimente, olvídalo, no va a funcionar, si traigas aquí en traigas".