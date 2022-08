Luego de que el título de liga del torneo Clausura 2021 resultara un paliativo para Cruz Azul, la Máquina ha vuelto a caer en un periodo de crisis que empezó a manifestarse al año siguiente con la inexplicable destitución del peruano Juan Reynoso, el director técnico que les llevó a ganar la novena estrella.

En sustitución de Juan Reynoso quien llegó a la dirección técnica de la selección de Perú en sustitución del entrenador argentino Ricardo Gareca, en el banco de Cruz Azul apareció el uruguayo Diego Aguirre quien llegó al futbol mexicano procedente del Inter de Porto Alegre de Brasil.

En lo que va del torneo Apertura 2022, Cruz Azul ocupa el lugar número 16 de la clasificación con sólo ocho puntos y ha sufrido cinco derrotas, las últimas tres de manera consecutiva. El entorno empieza a señalar a Diego Aguirre como el culpable de la nueva crisis celeste, pero Carlos Hermosillo, el máximo goleador histórico del equipo celeste, salió en defensa del entrenador uruguayo: "No es la culpa del técnico, el técnico acaba de llegar y está planteando un sistema de lo que él quiere, es la planeación del equipo, se puede ir el técnico, puede llegar otro y va a pasar lo mismo. Necesitan gente preparada y que trabaje específicamente en lo que se llama futbol".

En entrevista para Marca Claro, Carlos Hermosillo señaló a la directiva de Cruz Azul como responsable de la mala situación y habló tanto del exdirector deportivo Jaime Ordiales como de su sucesor Carlos López de Silanes. "Dicen que la cabeza es el reflejo de lo que puede ser un equipo y la cabeza no está bien. Esto es el reflejo de improvisar y no planear. El futbol es de cuates, Jaime Ordiales al que dejó es su amigo. Yo no lo conozco, pero no sé si está preparado y creo que necesita de otro tipo de cosas. La realidad es que los resultados no son los mejores".

Carlos Hermosillo habló del Clásico Joven

Carlos Hermosillo, quien jugó el Clásico Joven para América y Cruz Azul, señaló que este partido puede ayudarle a la Máquina a corregir el rumbo en el torneo Apertura 2022: "Los clásicos levantan muertos, tienen esa magia. El único problema que yo he visto es que en los últimos clásicos no han sido lucidos, en Cruz Azul no llega de la mejor manera y pareciera que América es superior, pero yo no lo veo así. Es un partido parejo".