El legendario portero Oscar el Conejo Pérez tuvo una larga y sobresaliente trayectoria en la primera división del futbol mexicano de casi 26 años que comenzó y finalizó con la Máquina del Cruz Azul. Su debut se dio el 21 de agosto de 1993 y el 27 de julio de 2019 tuvo su juego de despedida.

El debut de Oscar el Conejo Pérez con Cruz Azul se dio con Enrique Meza como director técnico, pero su consolidación no fue sencilla, después tuvo como entrenador a Luis Fernando el Flaco Tena quien le hizo un comentario que pudo haber resultado fulminante y letal para un joven portero que recién iniciaba su carrera y que tuvo que competir con porteros extranjeros como el uruguayo Robert Dante Siboldi y el argentino Norberto Scoponi.

"Con Luis Fernando como entrenador me tocaron dos etapas. En la primera se tuvo que ir y antes de hacerlo él me dijo: 'nunca vas a ser titular aquí porque no eres serio, debes trabajar más y ser más responsable'. Yo se lo agradezco porque por algo me lo dijo. Tal vez en la desesperación de no jugar te empiezas a dejar, quizás a eso se refería y fue entonces que volví a intentar hacer lo mejor en cada jugada", recordó Oscar el Conejo Pérez.

En entrevista con Antonio de Valdés, Oscar el Conejo Pérez recordó que en 1997 Luis Fernando el Flaco Tena "regresa para su segunda etapa y yo sentía que iba a ser casi imposible que me pusiera a jugar. Me llama para platicar, pensé que me iba a dar las gracias, pero me dijo 'quiero que te quedes, pero tengo que traerte competencia'. Yo le decía que quería jugar y me dijo que iba a traer a Nicolás Navarro, que venía de ser campeón con Necaxa".

El campeonato del Invierno 1997

"¿Cómo a Nicolás?", le replicó Oscar Pérez a Luis Fernando Tena y el Flaco le dijo: "¿qué, te da frío? ¿No puedes?" El Conejo le respondió: "órale, tráelo". El entrenador le comentó que los iba a turnar para que ambos pudieran jugar en la portería, pero les tenía una sorpresa: "También viene Jorge Campos".

En la fase regular del torneo Invierno 1997 alternaron la portería de Cruz Azul Oscar Pérez, Nicolás Navarro y Jorge Campos, pero en la fase final Luis Fernando el Flaco Tena tomó una decisión trascendental que recuerda el Conejo: "Llegó la liguilla y Tena nos dijo: 'Aquí ya no se turna portero, Jorge Campos será usado de delantero'. Yo otra vez me hacía relegado pensando que Nicolás Navarro tenía más experiencia, títulos y demás, pero cuál va siendo mi sorpresa que el Flaco me dijo que yo jugaba y así terminamos Campeones".