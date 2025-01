Famosos artistas y deportistas que le van a Cruz Azul y no lo sabías

Cuando cuentan queCruz Azulnació grande, es verdad.Su veloz ascenso a la Primera División y sus inmediatas conquistas en el Máximo Circuito del futbol mexicanono podían merecer otro adjetivo: es un gigante, y por ello una infinidad de personalidades, tanto deportistas como del medio artístico y de otros ámbitos, le han jurado amor eterno.

Todos saben que entre las figuras más destacadas del medio artístico mexicano aparecen parte de los aficionados más famosos de La Máquina, esos que nunca han dudado en hacer público su fanatismo, pero también hay otros tantos a los que es más difícil imaginárselos como seguidores del equipo cementero. Es por eso que, aquí repasaremos nombres que van, desde exfutbolistas y directores técnicos, pasando por otros deportes, además de actrices, actores y hasta figuras políticas. Se trata de los Famosos que no sabías ni te imaginabas que eran aficionados de Cruz Azul.

Eugenio Derbez

Derbez junto a su familia, invitado por el Cruz Azul (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

El comediante, actor y productor es,sin duda alguna, uno de los mexicanos más reconocidos a nivel internacional y ha presumido su afición por Cruz Azul al dejarse ver con la camiseta de La Máquina en varias ocasiones, incluso, con su personaje más emblemático: Ludovico P.Luche, quien en la serie La Familia P.Luche es un acérrimo seguidor del conjunto cementero.

“Le empecé a ira las Chivas en un principio, pero luego me cambié al Cruz Azul. No sé a qué hora se me ocurrió, pero ahora soy del Cruz Azul”, confesó Derbez en entrevista junto a David Faitelson, donde también se declaró como antiamericanista gracias a su papá. En los últimos tiempos, se mostró contrariado por las derrotas de su equipo en las instancias finales.

Alfonso Cuarón

Cuarón es un reconocido aficionado de La Máquina (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

El cineasta mexicano que hizo historia en los Premios Oscar 2019 (mejor director y mejor película extranjera) es uno de los más distinguidos aficionados de Cruz Azul. Alfonso Cuarón no solo se ha presumido como un leal seguidor, sino como un fiel testigo de la época más gloriosa de la verdadera Máquina en la década del setenta y, por la cual, ha confesado que se enamoró de este equipo.

“Es imposible retratar el México de los 70 sin incluir la presencia de Cruz Azul: sus camiones, sus bardas y sus muchos campeonatos”, destacó el ganador de tres estatuillas en la 91° edición de los Premios de La Academia, gracias a su película Roma, en la que incluyó todos estos detalles del equipo de sus amores.

Bnet

Bnet posó con la bandera del equipo cruzazulino (Instagram)

Publicidad

Publicidad

El campeón de la Batalla Mundial de 2019 y de la Freestyle Master Series España 2020-21, Bnet, sorprendió durante la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos en Madrid de 2019, al posar con una bandera de Cruz Azul luego de consagrarse como el ganador.

El batallero español fue fotografiado con la bandera celeste y posteriormente, en la conferencia de prensa, le dedicó unas palabras a la afición cementera, con la esperanza de que La Máquina también levantara el título pronto: “De nada a todos los aficionados de Cruz Azul. A partir de hoy ganaréis todo”, sentenció. El 2 de septiembre de 2021 quedará marcado en la historia del freestyle, porque Bnet confirmó su alejamiento de la actividad.

Fernando del Solar

Siempre se mostró como un fervoroso fanático del equipo (Instagram)

Publicidad

Publicidad

Fernando era de las personalidades que no dudaba en enviar cualquier tipo de mensaje de apoyo al equipo cuando se apuntaba a disputar algún partido importante, incluso, llegó a festejar su cumpleaños con un pastel con forma de la playera cementera. Lamentablemente, el conductor argentino, conocido por su participación en diversos programas de la televisión mexicana, falleció a mediados de 2022 a los 49 años de edad.

Del Solar se distinguía por su carisma y se ganó el corazón de la afición cementera al declarase públicamente seguidor de La Máquina. El conductor estuvo luchando los últimos años de su vida contra diversos problemas de salud. Cabe recordar que, en el año 2012 fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin. “Lamentamos la partida de Fernando del Solar, un gran aficionado Celeste”, comunicó en ese momento el club a través de sus redes sociales.

Leo Zuckermann

Uno de los reconocidos aficionados de La Máquina (Cruz Azul oficial)

Publicidad

Publicidad

Si hay algo que presume con orgullo el académico mexicano son dos aspectos, la primera es ser aficionado de Cruz Azul y la segunda es haber nacido en el año en que el equipo cementero consiguió el ascenso a la Primera División: 1964.

Cuando vio la luz el libro Cruz Azul: 50 años de Primera, para conmemorar el medio siglo de La Máquina perteneciendo al Máximo Circuito, Zuckermann fue uno de los primeros afortunados en tenerlo en sus manos y disfrutarlo, y el cual aseguró que se quedaría en la mesa de centro de su casa para que quien la visitara conociera la historia de su equipo. Habitualmente hace comentarios sobre la actualidad del equipo.

John Cena (Luchador WWE)

El luchador presumió su playera especial de Cruz Azul (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

Es cierto, el exluchador de la WWE y actual actor de Hollywood debería aparecer en una categoría alternativa que podría llamarse Famosos que posaron con prendas de Cruz Azul. Lo cierto es que, una figura rutilante como Cena llegó a mostrarse con los colores de La Máquina.

El estadounidense, que se ha convertido una leyenda de los cuadriláteros, no oculta su pasión por el futbol y se le ha visto enfundado de jersey de diferentes equipos. Hace unos años, se hizo viral una foto de Cena con una casaca del Cruz Azul, que en esa época no lograba levantar un título desde el lejano 1997.

Luis Felipe Tovar

El maestro de actores no duda en apoyar a Cruz Azul (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

Uno de los personajes más recordados a los que les ha dado vida este reconocido actor y maestro de actores es Adalberto Tito Sánchez, de la telenovela de TV Azteca que alcanzó grandes niveles de audiencia: Los Sánchez. En aquella popular producción, Luis Felipe Tovar interpretó a un acérrimo aficionado de Cruz Azul que se ganó el cariño de los televidentes, y desde entonces quedó identificado con el cuadro cementero.

Tovar también fue futbolista. Jugó durante toda su infancia y adolescencia ocupando la posición de portero, incluso perteneció al Club España en Puebla y al Club Cantil en la CDMX. Está claro que su equipo favorito es La Máquina, aunque tiene admiración por el Pachuca debido a su espíritu competitivo.

Nacho Lozano

Muy a su estilo, el periodista apoya a Cruz Azul (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

El irreverente periodista, quien se ha caracterizado por su manera tan peculiar de ofrecer las noticias a través de la señal de Imagen Televisión, es uno de los seguidores de Cruz Azul que pocos conocían, pues no suele posar con la playera cementera, ni hace mucho ruido de su fanatismo.

Sin embargo, a través de sus redes sociales ha soltado uno que otro mensaje dedicado a La Máquina, sobre todo cuando pierde, muy a su estilo sarcástico. Cuando llevaba adelante su reconocido programa De Prisa y Corre, ha llegado a presumir cuando los deLa Noria ganaban sus encuentros el fin de semana.

Ricardo Finito López

“Finito” al lado del Jerry Flores, exjugador de Cruz Azul (Instagram)

Publicidad

Publicidad

El exboxeador mexicano, campeón mundial en dos ocasiones, es una de las personalidades más distinguidas que apoyan a La Máquina dentro del medio deportivo. La propia figura nacida en Cuernavaca se ha encargado de presumir su afición por el equipo cementero y de mostrarle su apoyo.

Hay que recordar que hace varios años atrás, el considerado como uno de los mejores libra por libra de la historia, visitó al equipo de La Noria en su hotel de concentración, de cara a un Clásico Joven, donde convivió con los jugadores y hasta les obsequió a algunos un par de sus guantes autografiados.

Martha Higareda

La actriz en una de sus tantas visitas al Estadio Azul (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

La reconocida actriz no solo es famosa en la pantalla grande, al formar parte de las más exitosas películas del cine mexicano, sino también es muy querida dentro del mundo del futbol gracias a su gran afición y cariño porlos colores del Cruz Azul.

La protagonistade No Manches Frida o Altered Carbon, entre otros éxitos, se ha dejado ver muy sonriente con la playera celeste bien puesta, incluso, era muy común encontrarse a la también productora en algún palco del Estadio Azul alentando a La Máquina.

Erick Alemán Ramírez

El rapero presumiendo su playera retro de Cruz Azul (Instagram)

Publicidad

Publicidad

El rapero mexicano que poco a poco fue ganando terreno dentro de este género ha presumido a través de sus redes sociales su amor por Cruz Azul, donde en alguna ocasión se dejó ver con una de las camisetas retro de La Máquina, de visitante en color blanco.

Oriundo de Baja California Sur, Alemán confesó que también llegó a ser futbolista en su juventud, sin embargo, finalmente se decidió por el mundo de las rimas, donde terminó triunfando (llegó a grabar una canción con el mítico Snoop Dog), pero eso sí, siempre con la playera cementera bien puesta. “Apoyar a Cruz Azul tiene mucho que ver con la humildad y la lealtad”, comentó en una entrevista.

Iker Casillas

Casillas jugó en el Estadio Azul ante La Máquina (Cruz Azul oficial)

Publicidad

Publicidad

Hay un día que será recordado para siempre por la afición de Cruz Azul: la vez que Iker Casillas se declaró aficionado de La Máquina. Luego de jugar un partido en el Estadio Azul ante el conjunto cementero, el legendario exguardameta confesó que él sería un seguidor de este equipo, además de revelar su admiración por el capitán celeste, Jesús Corona.

Años después, durante la realización del Super Bowl LVIII, la cadena TUDN le realizó una entrevista al histórico portero del Real Madrid y le preguntó por su equipo favorito de la Liga MX: “Un equipo que siempre me gustó fue Cruz Azul, no sé por qué; desde siempre, desde que era pequeño”,confesó.

Jorge Zarza

Uno de los más fervorosos hinchas de Cruz Azul (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

El emblemático presentador de TV Azteca (con sus programas Hechos AM y Hechos Domingo) es otro de los periodistas que han aceptado, y presumido, su afición por Cruz Azul y era toda una tradición que hiciera alguna mención de su equipo en el noticiario.

Zarza también se ha mostrado al pendiente de La Máquina a través de sus redes sociales, donde cada tanto manda algún mensaje de apoyo a los cementeros: “Ese es el Cruz Azul que veía con mi papá... el que no se rinde, el que mete gol en el último minuto. Ese, es el que siempre quise ver!!”, escribió en alguna ocasión.

Inés Sainz

La bella periodista, reconocida fan de Cruz Azul (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

La despampanante Inés Sainz, es una de las seguidoras más fieles de La Máquina Cementera. En repetidas ocasiones y en varios programas se le ha visto a la conductora deportiva de TV Azteca con la playera bien puesta, y que, por cierto, le sienta bastante bien.

“Hoy volvemos a soñar, volvemos a creer. Hoy vamos con todo”, escribió en sus redes sociales junto a una foto con la playera del equipo en la previa al encuentro de vuelta de la Final de la Liga MX 2021, en la que Cruz Azul cortaría la racha de más de dos décadas sin victorias.

El Capi Pérez

“El Capi” apoyando al equipo desde el estadio (Instagram)

Publicidad

Publicidad

El famoso comediante Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido por las iniciales de su nombre completo como El Capi, logró darse a conocer y hacer crecer como espuma su popularidad gracias a sus programas en TV Azteca de La Resolana y Venga la Alegría. Desde un primer momento se lo vio como todo un seguidor de Cruz Azul.

El presentador estrella de la televisora del Ajusco suele mostrarse con la camiseta de La Máquina, pero no solo en la vida real, sino también a través de los personajes a los que les da vida dentro de su programa.

Heliud Pulido

Pulido en el Estadio Azteca apoyando a Cruz Azul (Instagram)

Publicidad

Publicidad

El piragüista mexicano, que se hiciera popular a través de su participación en Exatlón: Héroes vs Titanes es un gran aficionado de Cruz Azul y lo presume siempre con orgullo a través de sus redes sociales, donde ha publicado un sinfín de postales en las que aparece con la playera cementera, por todos lados.

Por supuesto que también es uno de los seguidores de La Máquina que no falta a la cita los días de partido en elEstadio Azteca, como también lo ha dejado ver este atleta de canotaje mexicano, que participó de los Juegos Olímpicos Río 2016 y que se consagrara bicampeón de Exatlón México.

Mariano Osorio

El locutor es de los aficionados más queridos de Cruz Azul (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

El icónico locutor, reconocido como el comunicador más confiable de la Radio en México, es otro de los consentidos de Cruz Azul, pues Mariano Osorio siempre es tomado por el equipo para cualquier evento especial, por lo que también es de los afortunados en ponerse antes que nadie la playera nueva de La Máquina y ser de los invitados de lujo en La Noria.

“Qué sorpresota me dio mi Cruz Azul”, escribió el también director de Joya 93.7 FM en una oportunidad, luego de recibir la camiseta con la que el equipo de sus amores se iba a presentar en un nuevo certamen de la Liga Mx, justamente con un representativo 93.7 en el dorsal.

Larry Hernández

Larry presumiendo su playera de La Máquina (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

El cantante de música popular suele utilizar sus redes para mostrar la pasión que tiene por su equipo. Es más, ese amor por Cruz Azul lo ha transferido a toda su familia: “Ustedes saben que en nuestra casa el color azul es un color amado y respetado y ya estamos listos para apoyar a nuestra máquina”, publicó alguna vez en la previa de un partido.

Su imagen más desatada se vivió durante el campeonato que el equipo ganó en 2021. Hernández no tuvo límites para celebrar que el Cruz Azul, por fin había ganado una final, se coló en los festejos de los jugadores y hasta llegó a besar la copa. Además, fue uno de los invitados de honor a la fiesta de celebración que organizó la institución.

Raúl Araiza

Festejo de un título de Cruz Azul en su programa (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

Entre la gran cantidad de famosos que le van al América dentro de Televisa, hay alguien que se hace notar y sobresale: el actor e histórico conductor del programa Hoy… y esto se debe a su amor por Cruz Azul. Es una de las personalidades que, además de declararse fiel seguidor de La Máquina, en más de una oportunidad ha salido a dar la cara por su equipo.

Era muy común que El Negro Araiza acepte cualquier reto de su compañero Jorge El Burro Van Rankin, por lo que las apuestas en el Clásico Joven nunca faltan cuando este par se junta; en más de una oportunidad, Raúl se ha dado el lujo de humillar al americanista, pero otras tantas veces también ha tenido que cumplir desafíos.

Gera MX

Gera disfrutando de un día junto al plantel cruzazulino (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

El exitoso rapero mexicano se ha dejado ver con la playera de Cruz Azul en más de una ocasión y al lado de su amigo, Roberto Piojo Alvarado, por lo que se ha ganado el cariño de la afición cementera y la cual no deja de aplaudirle por portar los colores de La Máquina.

Hay que recordar que, el compositor (su éxito Botella Tras Botella se convirtió en un hit masivo) nacido en Nuevo León, suele asistir al estadio a alentar al conjunto cementero, donde ha festejado sus goles y también las actuaciones del mediocampista.

Claudia Lizaldi

La presentadora, siempre con los colores de su equipo (Instagram)

Publicidad

Publicidad

La multifacética presentadora de televisión, actriz, modelo y escritora mexicana siempre se ha distinguido por ser una de las más bellas aficionadas de Cruz Azul y quien suele encender la previa de cada uno de los clásicos en los que participa La Máquina por medio de sus redes sociales.

En más de una oportunidad, se la ha visto posando enfundada en la playera celeste para apoyar a su equipo. Pero, además, en los diferentes programas y eventos en los que participa, también suele vérsela con vestidos que llevan los colores de su amado club.

Chessman

El luchador mostrando la playera de Cruz Azul (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

El temible rudo de la Triple A, El Asesino de la Luz Roja, es el más acérrimo aficionado de Cruz Azul en el mundo de la lucha libre. El exintegrante de la Black Family se ha confesado como un amante del futbol y, sobre todo, un seguidor de sangre azul, a pesar de que su padre jugó en el América.

Es que, Chessman es hijo de Javier Martínez Arredondo, quien se consagró como campeón en Coapa, en la temporada 1965-66, sin embargo, el gladiador nacido en el Estado de México sí heredó el amor por el futbol, pero no los colores, pues antes de dedicarse a la lucha libre probó suerte con la pelota, y aunque no lo convenció para dedicarse como profesional, reconoció que le hubiera gustado ser jugador de La Máquina.

Juan Carlos Casasola

Casasola es el más leal aficionado de Cruz Azul (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

No había partido en el Estadio Azul en el que no se le viera al comediante mexicano. El Tata Azul, como se autonombra en sus redes sociales, es un acérrimo seguidor de Cruz Azul, quien siempre ha apoyado al equipo, en las buenas y en las malas, y por lo que los aficionados celestes le tienen un gran cariño y siempre lo rodeaban en la Colonia Noche Buena para pedirle una fotografía.

El actor también es uno de los consentidos en La Noria, pues es de los famosos a los que Cruz Azul tiene en su lista privilegiada para enviarle la nueva playera cada torneo, antes que nadie, lo cual, por supuesto, Juan Carlos Casasola presume en sus redes sociales.

Jeni Summer

La “playmate” suele mostrarse con el jersey de Cruz Azul (Instagram)

Publicidad

Publicidad

Si se trata de aficionadas bellas de Cruz Azul, entonces aparece en primer lugar la modelo estadounidense, quien se ha declarado como toda una fiel seguidora del equipo cementero, al que incluso considera como parte de su familia.

La sensual playmate y creadora de contenido que es aficionada al futbol, le ha tomado un cariño muy especial a México, se enamoró de los colores de Cruz Azul y poco a poco se fue consolidando como una de las seguidoras consentidas del equipo y de la propia afición cementera. La modelo estadounidense no solo comparte imágenes con la camiseta celeste en su Instagram, también ha visitado al equipo en el hotel de concentración.

Saúl Hernández

El vocalista posando con la playera de Cruz Azul (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

En una de las pocas entrevistas futboleras que ha concedido el mítico exvocalista de Caifanes, Saúl Hernández reconoció su gusto por el balompié, destacando que tiempo atrás fue futbolista y, por supuesto, confesó su amor por Cruz Azul.

Como si esto fuera poco, al intérprete del hit Afuera se lo ha visto posar con la camiseta de Cruz Azul con total orgullo, inclusive asegurando que más allá de decepcionarse por la escasa cantidad de títulos de Liga, su cariño por el club lo ha ayudado a remar las complicaciones de la vida misma.

Alejandro Villalvazo

Villalvazo es uno de los aficionados más consentidos de Cruz Azul (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

El reconocido periodista y conductor de radio y televisión es uno de los aficionados consentidos en La Noria, pues es de las primeras personalidades en estrenar las nuevas playeras del equipo y uno de los famosos que siempre tiene en cuenta Cruz Azul durante cualquier evento.

Hace unos años atrás, cuando Villalvazo pasó por un momento complicado de salud, fue el propio club que, a través de sus redes sociales no dudó en enviarle un mensaje de apoyo a su leal seguidor, quien eso sí, siempre ha estado con el equipo, en las buenas y en las malas. Sus constantes publicaciones son un fiel reflejo de eso.

Xóchitl Gálvez

En el Senado, con la playera de Cruz Azul (Instagram)

Publicidad

Publicidad

La excandidata presidencial por la Coalición Fuerza y Corazón por México y exsenadora del PAN (Partido de Acción Nacional) es uno de los protagonistas de la política mexicana que han demostrado su afición por un equipo, y en plena jornada laboral, pues no le ha importado la seriedad que le exige su puestoy se ha presentado a trabajar con la playera de Cruz Azul, además de portar una botella de agua con el escudo de La Máquina.

Hay que recordar que cuando comenzó a ser una posibilidad la cancelación del Torneo Clausura 2020 (debido a la pandemia), en el que el conjunto cementero marchaba como líder, Xóchitl Gálvez fue una de las voces que exigieron que le dieran el título a los celestes: “Ya se lo han dado al que iba en primer lugar en Francia. Y prefiero que se lo den al Cruz Azul, si no, ¿cuándo va a ser?”, expuso.

Meme del Real

En un concierto apareció con la playera de Cruz Azul (Twitter/X)

Publicidad

Publicidad

Otra de las personalidades del mundo de la música que ha presumido su afición por La Máquina es Emmanuel del Real, el famoso Meme, integrante de Café Tacvba, quien cree firmemente en que el futbol está ligado íntimamente con la música, como lo llegó a revelar en alguna entrevista hace tiempo.

El vocalista, guitarrista, tecladista y hasta coreógrafo de la banda mexicana, era una de las personalidades que solía asistir al Estadio Azul a alentar a los cementeros. Su fanatismo es tal que, incluso, solía meterse entre la barra del equipo y tocar sus instrumentos.

Marco Antonio Barrera

El gran boxeador siempre estuvo vinculado con el club (Instagram)

Publicidad

Publicidad

Si hay un aficionado famoso que recuerden los hinchas de Cruz Azul es, sin duda alguna, Marco Antonio Barrera, uno de los más grandes boxeadores mexicanos y quien en su época amateur solía subirse al ring con la camiseta del equipo cementero. En sus ratos libres, el Asesino con cara de bebé disfruta de jugar al futbol.

Quien fuera campeón mundial en tres divisiones diferentes (Supergallo por la OMB, Pluma por el CMB y Superpluma por el CMB y la FIB), que tras el retiro se desempeña como comentarista televisivo, por supuesto que no era de faltar y, cada vez que su tiempo se lo permitía, solía darse una vuelta por el Estadio Azul. Po tanto fanatismo, debía integrar el listado.

Aczino

Uno de los más distinguidos aficionados de La Máquina (Cruz Azul oficial)

Publicidad

Publicidad

El freestyler y campeón mexicano, quien ha triunfado por el mundo entero con sus rimas, es otro de los más distinguidos seguidores de Cruz Azul, y quien aseguró ser muy aficionado de futbol gracias a que su familia se lo ha inculcado, pero en especial es fanático de “uno de los equipos más importantes del país”.

Y es que fue la familia de Mauricio Hernández (Aczino) la que le heredó el amor por los colores de La Máquina desde que era muy pequeño, afecto que conserva hasta la fecha y presume cada que tiene oportunidad:“Le voy a Cruz Azul porque desde niño siempre fue el equipo de toda mi familia y me gustaba”, sentenció.

Franco Escamilla

Con la playera de Cruz Azul en el Mundial de Clubes (Twitter)

Publicidad

Publicidad

El comediante mexicano ha dejado claro que pese a haber nacido en Monterrey, su gran amor en el futbol le pertenece a Cruz Azul, y aunque ha aceptado que tiene muy buena relación conalgunos jugadores de Rayados y Tigres, el amor por los colores de La Máquina se mantiene intacto y siempre tendrá su apoyo.

“Sin duda mi primer amor deportivo es el futbol y lo sigo cada vez que puedo, soy cruzazulino de toda la vida. Llevo muy buena relación con los jugadores de Tigres y Rayados, Gignac es mi compadre, pero yo apoyo a Tigres y Rayados siempre y cuando no jueguen contra Cruz Azul, porque ahí sí Cruz Azul es el número uno”, confesó el humorista en entrevista con el periodista José Ramón Fernández. Mucho más polémico, en los últimos tiempos, aseguró que desde la directiva se entregaron partidos: “Si no fuera por los malos manejos, Cruz Azul no hubiera vendido tantas finales y semifinales”.