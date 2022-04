Once jugadores finalizan su contrato con La Máquina en 2022, de los cuales cuatro lo hacen en junio.

El Cruz Azul vivió uno de los periodos de fichajes más agitados de los últimos tiempos en el pasado invierno, después de registrar la baja de 12 futbolistas que habían integrado el plantel campeón de la novena, esto debido a que varios de los contratos que finalizaban en diciembre no fueron renovados.

Esta situación no solo impactó en lo deportivo, sino también en lo económico, ya que no solo el Cementero perdió el dinero invertido en esos futbolistas, sino que también se vio forzado a romper el cochinito y traer a ocho refuerzos de renombre. Y a falta de dos meses para el cierre del semestre, la situación podría volver a replicarse.

Una lista de 11 futbolistas finalizan su contrato en el año 2022, sin contar el del entrenador Juan Reynoso, quien de momento no ha acordado su renovación y para colmo sufrió dos golpazos en las últimas horas: la eliminación de la Concachampions y la detención de su ex auxiliar. De los 11 mencionados, cuatro elementos terminan su vínculo en junio, mientras que los otros siete lo hacen en diciembre.

¿Qué jugadores de Cruz Azul terminan contrato en Junio del 2022?

Cuatro son los futbolistas que finalizan su contrato con Cruz Azul en junio de 2022 y de momento no han renovado los mismos. Ellos son Jaiber Jiménez, José 'Shaggy' Martínez, Adrián Aldrete y Pablo Aguilar. En el caso del defensa paraguayo, ya insinuó su regreso al país cuando finalice su tiempo en la Noria.

¿Qué jugadores de Cruz Azul terminan contrato en Diciembre del 2022?

Rafael Baca

Sebastián Jurado

Ángel Romero

Luis Abram

Alejandro Mayorga

Alex Castro

Pablo Ceppelini