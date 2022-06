La Máquina Cementera aún no tiene refuerzos de cara al Apertura 2022, por lo que el exgoleador alzó la voz contra la directiva.

Cruz Azul atraviesa una etapa de recambio después de que finalizara el ciclo comandado por Juan Reynoso, entrenador peruano que le dio a la Máquina un nuevo título en su historia. Entre referentes que se van y refuerzos que no llegan, un ídolo del club no ocultó su malestar con la situación y volvió a señalar a la directiva como responsable.

Emanuel Villa, exgoleador argentino que vistió la camiseta del Cruz Azul, volvió a referirse a la directiva de la institución, la cual hasta el momento no ha podido asegurar ningún refuerzo de cara al Apertura 2022, donde la obligación es mejorar después de una irregular campaña en el Clausura.

En diálogo con TUDN, Emanuel Villa se mostró comprensivo con el malestar de la afición: "La gente está muy dolida, desilusionada, y se vuelve a ratificar que Cruz Azul sigue quedando a deber como siempre". La Máquina atraviesa un momento de reestructuración con la llegada de Diego Aguirre al banquillo, pero los refuerzos siguen sin llegar.

Particularmente, Villa se molestó con la posible llegada de Jonathan Rodríguez al América. "Cabecita" fue muy importante en el último título de Cruz Azul, por lo que el exgoleador argentino manifestó: "La directiva no hace ningún tipo de esfuerzo para repatriar a jugadores que fueron importantes en su momento. No puedo entender cómo te los gana el acérrimo rival, pero, más allá de eso, Cruz Azul está a semana y media de empezar el torneo y no tiene refuerzos. Es increíble”.