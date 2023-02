Se cierra el mercado de fichajes de invierno para el Torneo Clausura 2023, no sin antes dar lugar a los movimientos de último momento, dentro de los cuales se hizo presente Cruz Azul, quien en las últimas horas se dio el lujo de anunciar a su último fichaje para el equipo de la Liga MX Femenil.

El equipo conducido técnicamente por Carlos Roberto Pérez Loarca está invicto en lo que va del campeonato y se ubica en la séptima colocación de la tabla general de posiciones, con ocho unidades acumuladas. Y todo parece indicar que la intención de la directiva es la de, de una vez por todas, poder trascender en la Liguilla.

Este miércoles 1 de febrero y a través de sus redes sociales, Cruz Azul femenil anunció a su último fichaje, de carácter internacional: se trata de Cori Sullivan, jugadora estadounidense de 24 años que se desempeña como mediocampista, y viene de integrar las filas de las Huskies de Washington, equipo universitario con el que jugó 16 partidos, anotó un gol y concedió tres asistencias.

"Empezando febrero con todo! Cori Sullivan es nueva jugadora de Cruz Azul. Welcome to "The Machine", Cori Sullivan", escribieron desde la entidad Cementera. "Hola, me llamo Cori Sullivan y soy Azul de por vida", fueron las primeras palabras de la jugadora con la indumentaria oficial.

Nacida el 17 de octubre de 1999, Sullivan ya ha sido registrada oficialmente ante la Liga MX Femenil y utilizará el dorsal número 17. ¿Podrá ayudar a Cruz Azul Femenil a superar por primera ocasión la barrera de los octavos de final?