Después de no cumplir con las expectativas en el último semestre, Cruz Azul le dijo adiós a Juan Máximo Reynoso como entrenador. El ganador de la tan ansiada novena Liga MX fue reemplazado por Diego Aguirre, sin embargo, el equipo de La Noria aún mantendría un conflicto trascendental con el peruano.

En su videocolumna para mediotiempo, el periodista André Marín reveló que desde el Azul no solo no le han pagado aún el finiquito a Reynoso, sino que le ofrecen liquidarle por 15 días cuando aún le restaban seis meses de contrato. Y advirtió que en caso de no resolver esta cuestión, La Máquina no podría registrar al uruguayo como su estratega.

"Por qué Cruz Azul no le quiere pagar el finiquito a Juan Reynoso. Sí, el hombre que después de 23 años les dio un título de liga [...] Y les voy a contar una peor, si Cruz Azul no finiquita el contrato con Juan Reynoso o le paga lo que le tiene que pagar, no podrá registrar a Diego Aguirre como su nuevo director técnico. Juan Reynoso tenía seis meses más de contrato, y le ofrecen 15 días de liquidación", disparó el conductor de Fox Spors.

Y completó: "Es una falta de respeto, no se vale, Juan es un símbolo de Cruz Azul, fue campeón como jugador y entrenador, y lo están tratando como a un perro cualquiera. No se lo merece, Cruz Azul le tiene que pagar, no pueden ser tan malagradecidos, denle su finiquito".

¿Cuándo es el próximo partido oficial de Cruz Azul?

La Máquina del Cruz Azul deberá presentarse el próximo domingo 26 de junio en la ciudad de Los Angeles para enfrentar al Atlas en el marco de la Supercopa MX. El escenario será el Dignity Health Sports Park, y el horario las 19:30 del Centro de México.