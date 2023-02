¿Entonces no se va? Potro Gutiérrez seguiría al frente de Cruz Azul una jornada más

Las cosas no pintan bien en la Noria, pues el comienzo de Cruz Azul en este Clausura 2023 no ha sido para nada bueno. Es por eso mismo que los directivos azules no están conformes con el rendimiento y ya le estarían buscando un reemplazo al Potro Gutiérrez. Sin embargo, y aunque se estimaba que la Máquina iba a llegar a la próxima jornada con un nuevo entrenador, las cosas habrían cambiado.

El presente de los Cementeros en este inicio del torneo ha sido cuanto menos decepcionante. En cuatro partidos jugados (deben un duelo ante Querétaro), el conjunto comandado por Gutiérrez registra un empate y tres derrotas. Es por eso que, desde la caída este fin de semana ante Tigres, ya hay nombres para reemplazar al entrenador azul.

Aunque el candidato más firme parece ser Francisco Palencia, parece que desde La Noria el panorama es distinto. "La Noria: Cruz Azul entrena normal en sus instalaciones. Habían muchas sospechas de que podía haber movimientos en el cuerpo técnico esta semana pero no es así. Potro llegará al juego contra Toluca", escribió Adrián Esparza Oteo en su cuenta de Twitter, dejando en claro cuál sería la situación del club esta semana.

Ante las consultas de los aficionados, el periodista dejó en claro que la directiva cementera está evaluando algunos candidatos: "No está cerrado ningún técnico. Hay candidatos como lo mencionamos ayer, pero yo tengo que no hay nadie cerrado. Van a esperar al juego contra Toluca".

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul?

El duelo ante Toluca, que parece será de vital importancia para la continuidad del Potro Gutiérrez se llevará a cabo el próximo domingo 12 de febrero en el Estadio Nemesio Diez, por lo que no la tendrán nada sencillo. ¿Conseguirán ponerle fin a este pésimo comienzo?