Con la llegada de Ricardo el Tuca Ferretti a la dirección técnica del Cruz Azul tras la destitución de Raúl el Potro Gutiérrez con el torneo Clausura 2023 de la Liga MX en marcha, una nueva oportunidad de mostrarse se generó para todos los jugadores integrantes del plantel celeste.

En la posición de centro delantero hasta ahora no se ha consolidado ninguna de las cuatro opciones que tiene Ricardo el Tuca Ferretti como director técnico del Cruz Azul: el uruguayo Gonzalo Carneiro, el ecuatoriano Michael Estrada, el chileno Iván Morales y el argentino Ramiro Carrera.

En el torneo Clausura 2023, Gonzalo Carneiro ha jugado 306 minutos, Michael Estrada lleva 264 minutos, Ramiro Carrera ha participado en 205 minutos e Iván Morales apenas 96 minutos. Y precisamente el chileno está dispuesto a luchar por el puesto luego de haber estado a punto de irse del equipo antes del inicio del torneo Clausura 2023: "Creo que la directiva ha sido clara conmigo, he platicado con ellos. Estuve casi por salir del club, se me dio la confianza, estoy aquí peleándola. Queremos platicar bien, queremos hacer las cosas bien".

En conferencia de prensa, Iván Morales, quien ha sido criticado por el sobrepeso, aseguró que en la actualidad se encuentra "trabajando lo mental y físico con ganas de hacer las cosas bien. Llegué a cruz azul por algo y tengo que demostrarlo, este año no se me ha dado la oportunidad de mostrar lo que soy pero lo haré en lo que viene. Las oportunidades se presentan todos los días en los entrenamientos, pero creo que sí me ha faltado por ahí un rendimiento óptimo como delantero que se le piden goles, pero estoy trabajando entregándome al cien".

Iván Morales ante la falta de goles

"Me ha faltado un rendimiento óptimo, obviamente como delantero tengo que hacer goles y en eso estoy en deuda", reconoció Iván Morales quien tiene contrato con Cruz Azul hasta el 31 de diciembre de 2025. "No estoy pensando todos los días en que si me queda contrato o si tengo otra oportunidad solo pienso en trabajar al cien, no me queda de otra y sé que las buenas van a venir, los goles que es lo que más quiere la afición".