Los aficionados de Cruz Azul se encuentran en vilo. A tan solo horas del cierre de la ventana de fichajes de la Liga MX, el futuro de Iván Morales sigue siendo una incógnita.

A pesar de los esfuerzos del club, no se ha concretado una salida para el chileno, quien actualmente entrena con la categoría Sub 23 y no ha tenido minutos en el terreno de juego.

Rescindir o registrar a Iván Morales es el dilema de la directiva

La directiva celeste se encuentra en una encrucijada. Por un lado, podrían optar por rescindir el contrato de Morales, una decisión que tendría un costo aproximado de 31 millones de pesos.

Por otro lado, podrían decidir registrar nuevamente a Morales en la plantilla principal para cumplir con los requisitos de la liga. Ambas opciones tienen sus pros y contras, y la decisión final podría tener un impacto significativo en la dinámica del equipo.

La voz de la afición

La situación de Morales no ha pasado desapercibida para la afición. A través de redes sociales, muchos aficionados han expresado su descontento, esperando que el equipo incorpore un centro delantero de peso.

La decisión sobre Morales podría influir en la percepción de la afición sobre la directiva y su compromiso con el éxito del equipo.

Una decisión inminente sobre el futuro de Morales

Con el cierre del mercado de transferencias acercándose rápidamente, la decisión sobre el futuro de Morales se vuelve cada vez más urgente.

Si bien parece inminente que Morales podría ser reincorporado al primer equipo, la directiva debe sopesar cuidadosamente las implicaciones a largo plazo de cualquier decisión que tomen.