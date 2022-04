Cruz Azul quiere volver a gritar campeón en 2022, y por eso su entrenador, Juan Reynoso, puso énfasis en la llegada de varios refuerzos que acaben por dar forma a su plantilla. Uno de los puestos más difíciles de conseguir fue el de atacante, donde finalmente, sobre el cierre del mercado de pases, llegaron Iván Morales y Ángel Romero.

La novela de Iván Morales tuvo en vilo a la afición de la Máquina Cementera durante algunos días, luego de que Rayados intentara quedarse con el atacante chileno. Sin embargo, en el caso de Ángel Romero, la directiva se movió rápido y en silencio para hacerse con un jugador de jerarquía internacional. El delantero paraguayo, con pasado en Corinthians y San Lorenzo, estaba a un paso de llegar a Boca Juniors.

En Argentina daban por descontada la llegada de Ángel Romero al conjunto Xeneize, pero de manera sorpresiva, Cruz Azul le arrebató un fichaje estelar. Antes de viajar hacia México, el atacante paraguayo fue consultado sobre el interés del equipo argentino: “Primero le quiero agradecer al hincha de Boca, obviamente, que en las redes y los mensajes que me mandaban, sentía el cariño y las ganas de ellos de que esté en Argentina. Pero bueno, no se dio. No le dije que no a Boca, le dije que sí a Cruz Azul, es lectura comprensiva”, apuntó.

Sin embargo, la respuesta no quedó ahí. Ángel Romero reveló que la oferta formal del club argentino, nunca apareció: “De Boca no llegó nunca una propuesta oficial. Esperé hasta lo último y el club mexicano vino con una propuesta oficial, y por eso viajamos a México. No hablé con Román, pero sí con la gente de Boca. Estuve en contacto con ellos, pero solamente preguntando la situación, queriendo contar conmigo, aunque más que eso no pasó”.

Cruz Azul, su próximo destino

El delantero de 29 años se inició en su país, con la camiseta de Cerro Porteño. Más tarde, fue transferido a Corinthians, donde jugó durante cinco años, antes de recalar en el fútbol argentino para representar a San Lorenzo. Tras una salida conflictiva, permaneció sin club hasta que la Máquina Cementera apareció decidido hacerse con sus servicios. "Ahora estoy preparado para ir a México, a Cruz Azul y muy contento por este nuevo paso", afirmó la nueva carta que tendrá Juan Reynoso.