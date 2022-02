El refuerzo andino de los cementeros confesó que el ex jugador del Real Madrid fue pieza clave para decantarse por La Máquina.

El fichaje del chileno Iván Morales con el conjunto de Cruz Azul no fue casualidad pues hubo un factor que lo hizo decantarse por el conjunto cementero, pero para sorpresa de muchos aficionados celestes y americanistas, la recomendación llegó directamente del Nido de las Águilas del América, pues fue una de sus máximas estrellas azulcremas la que le dijo al andino que se decidiera por jugar en México sobre otras propuestas.

"Hay muchos jugadores chilenos que han venido acá y me han hablado muy bien de México y de la Liga MX. También está Iván Zamorano que me ha hablado muy bien y eso me animó para venir", así lo señaló el astro cementero a TUDN, después de reconocer que su salida del Colo Colo fue más complicada de lo que pensaba, pues al final es la escuadra con la que debutó, pues llegó al equipo con tan solo 12 años de edad.

"Obviamente fue doloroso, pero también creo que el venir acá es muy provechoso para mí y para mi carrera, como muchos saben estaba en el más grande de Chile y ahora estoy en el en uno de los más grandes de México, así es que me motiva mucho a hacer las cosas bien", apuntó el futbolista sudamericano, quien reveló que tiene muy claros sus objetivos a cumplir con La Máquina, pues sabe que el compromiso para salir campeones es más fuerte que en otros conjuntos.

Ahora Morales se enfoca en seguir trabajando en esta nueva etapa de su carrera, y a pesar de extrañar su hogar, está decidido a que su paso por el futbol mexicano sea épico al igual que el de su compatriota Iván Zamorano, quien además de convertirse en un referente en México, ya es parte de las leyendas que han militado en América: "Por ahora obviamente hacer lo que nos toca lograr el campeonato la Concacaf y me tiene muy motivado y ojalá podamos salir campeones de todo lo que disputemos".