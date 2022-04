Después de un irregular paso por las Chivas de Guadalajara, Uriel Antuna se puso la playera de Cruz Azul y en este Torneo Clausura 2022 fue recuperando poco a poco el más óptimo nivel que alguna vez supo tener. De hecho, el futbolista reveló en las últimas horas que no se sentía cómodo en sus últimos tiempos con el Rebaño Sagrado.

Positivo por su presente, el 'Brujo' Antuna reveló que aún tiene la pequeña herida de no haber podido quedarse en el futbol de Europa, donde probó suerte con los colores del Groningen de Países Bajos cuando tenía 20 años. Ante esto, no anduvo con vueltas y reconoció que su sueño es regresar al Viejo Continente.

"Lo había comentado anteriormente, siempre he tenido esa 'espinita' de regresar y triunfar en Europa. Si bien no se me dio estar allá por falta de minutos, por lo que uno quiera, mi sueño es regresar a Europa", reveló el futbolista de la Selección Mexicana en diálogo con Fox Sports México.

Sin embargo, aclaró que su mente está puesta en Cruz Azul, y que solo con un gran rendimiento logrará ese tan ansiada salida: "Siento que a veces el querer ir a Europa tan rápido te frustra un poquito y no das el máximo en el equipo donde estás. Ahora yo estoy concentrado aquí y sé que haciendo las cosas bien aquí va a llegar una oportunidad. Pero ahorita mi mente está aquí, mi corazó está aquí, mi familia está aquí".

¿Europa es superior a la Liga MX? Uriel Antuna respondió

Por su parte, Antuna no dudó al opinar sobre la superioridad del futbol de Europa por sobre México: "No soy quién para decir cuál es mejor o no. Pero siento que sí, las ligas europeas todavía están por encima por diferentes motivos: el clima, el físico, corre más rápido el balón, técnicamente es más rápido. Entonces siento que todavía el futbol europeo está por encima".