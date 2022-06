Días de renovación son los que se viven en Cruz Azul, luego de lo que fue la salida de Juan Reynoso, entrenador que supo consagrar al equipo campeón. En el último año, las cosas no han ido según lo esperado, y la actuación en el Clausura 2022, donde llegaron varios refuerzos, acabó por llevar al cierre de ciclo y la búsqueda de un nuevo conductor.

El uruuayo Diego Aguirre se transformó en el entrenador de Cruz Azul, de cara a lo que será el Apertura 2022. A la espera de conocer cuál será la actividad de la Máquina Cementera en el mercado de pases, la institución ya confirmó algunas salidas de peso, como lo son las de Rómulo Otero, Luis Mendoza, Pablo Aguilar y Adrián Aldrete; este último es nuevo jugador de los Pumas de la UNAM.

Asimismo, la directiva de Cruz Azul no descarta nuevas bajas, ya que hasta estaría dispuesto a negociar la transferencia de otros tres futbolistas destacados del primer equipo, según informó el reportero Adrián Esparza, de TUDN. El caso más emblemático es el de Santi Giménez, atacante muy bien valorado por la afición, y que incluso es considerado por Gerardo Martino para la Selección Mexicana.

Menos llamativas pero también considerables, serían las transferencias de otros dos jugadores, como Rafael Baca e Iván Morales. El primero, mediocampista que fue campeón con Cruz Azul, parece haber cumplido un ciclo, a tal punto de que es uno de los mas criticados por la afición. Por su parte, Morales no ha rendido según lo esperado: en 19 partidos, el ex Colo Colo no marcó goles.

¿Y Ceppelini?

Un caso particular también será el de Pablo Ceppelini, mediocampista ofensivo que salió cedido luego de no mostrar su mejor versión con la Máquina Cementera. Sin embargo, en Peñarol sí que dejó un buen rendimiento, con seis goles en 19 partidos en el último semestre. De todas formas, la intención de la directiva también sería negociarlo ahora mismo, ya que en diciembre finaliza su contrato.