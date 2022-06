Las contrataciones y las salidas no paran en la Liga MX, y en esta ocasión Cruz Azul ya tendría su lista de bajas importantes para el Apertura 2022, donde no contaría con cuatro futbolistas con los que regresó a la gloria al romper la racha de más de 20 años de no alzar un campeonato. De acuerdo a ESPN, se trataría de cuatro futbolistas que han sido piezas clave en el equipo cementero, pero que ya no entran en el esquema de Diego Aguirre.

Los seleccionados serían los sudamericanos Pablo Aguilar y Rómulo Otero, así como los mexicanos Adrián Aldrete y Luis Ángel Mendoza. Con sus salidas el conjunto de La Noria no podría llevarse ninguna compensación económica pues se marcharían libres ya que terminan contrato con los celestes, sólo estarían a la espera de resolver su situación contractual con el club, toda vez que su vínculo con Cruz Azul vence el 30 de junio próximo.

Y es que, de acuerdo a lo revelado por dicho medio, la directiva no tiene planes de renovarles el contrato, aunque sí tendría sobre la mesa una oferta de extensión con un sueldo inferior al que perciben actualmente, lo cual realmente no es del interés de los futbolistas citados. Por lo que el objetivo de La Máquina Cementera es ahorrarse cuatro semanas o menos de su salario proporcional al mes de junio tras sus salidas.

El primer equipo de los cruzazulinos ya reportó este jueves por la tarde para conocer al técnico Diego Aguirre y recibir instrucciones de cara a la Temporada 2022-23. Pero ESPN dio a conocer que el timonel uruguayo sigue sin revelarles a los supuestos cuatro elegidos si cuenta o no con ellos para la siguiente campaña, por lo que se espera que les hable claro este fin de semana por medio de Jaime Ordiales.

El panorama no resulta tan desalentador para las supuestas bajas, pues Aguilar podría continuar su carrera en la MLS o en Paraguay, mientras que Aldrete estaría prácticamente acordado para jugar en Pumas por los próximos dos años. Mientras que el venezolano Rómulo Otero sonó para Monterrey, pero la negociación estaría trabada, mientras que 'Quick' Mendoza también desea seguir su carrera en México, pero por ahora no tendría ofertas.